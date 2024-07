Nach schwierigeren Jahren hatten deutsche Chemiekonzerne wie BASF oder Covestro darauf gehofft, dass die Geschäfte 2024 wieder deutlich besser laufen würden. Doch die Weltkonjunktur kommt auch in diesem Jahr nicht so richtig in Schwung, was auch an der ehemaligen Wachstumslokomotive China liegt. Und von dort kommen keine positiven News.So hat das Pekinger Statistikamt mitgeteilt, dass die chinesische Wirtschaft im zweiten Quartal um 4,7 Prozent gewachsen ist und damit langsamer als von den meisten ...

