Nach dem starken Wochenausklang fehlen im DAX zum Wochenstart zunächst Anschlusskäufe. Am Freitagnachmittag war der heimische Leitindex mit dem starken Start der US-Indizes auf das höchste Niveau seit Anfang Juni geklettert. Aus China kamen am Morgen eher schwache Wirtschaftsdaten. Die Wirtschaft verliert an Schwung und Einzelhandelsdaten aus dem Juni enttäuschten.Der DAX überwand am Freitag den seit dem Rekordhoch Mitte Mai bei 18.892 Punkten gültigen Korrekturtrend. Charttechnisch ist der Weg ...

