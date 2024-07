© Foto: Peter Morgan/AP/dpa



Mit Tesla und Netflix stehen in dieser Woche die ersten Earnings-Highlights vor der Tür. Wie geht es weiter für die Märkte nach dem Tech-Schwächeanfall der vergangenen Woche?Es wird wild und die Entwicklungen häufen sich. In den kommenden zwei Wochen werden die meisten wichtigen Unternehmen in den USA ihre Zahlen vorlegen. Tesla, Netflix, Bank of America, American Express, United Health und Johnson & Johnson sind diese Woche an der Reihe, um nur einige zu nennen. In der Woche danach wird es dann richtig dicht. Gleichzeitig haben wir letzte Woche bedeutsame Entwicklungen gesehen. Die Big 7 sind eingebrochen und hatten am Donnerstag den schlechtesten Tag seit 2022. Der Trend des Nasdaq …