Dortmund (ots) -Das Förderberatungs-Unternehmen Energie Effizienz Profi (EEP) hat mit der Woolworth GmbH die am stärksten wachsende Handelskette in Deutschland als Kunden gewonnen. Im Auftrag des Einzelhändlers übernimmt das Unternehmen die Energie- und Förderberatung der bundesweit über 700 Woolworth-Kaufhäuser.Robin Apel, Geschäftsführer von EEP: "Aufgrund des hohen Expansionstempos von Woolworth bietet die energetische Sanierung des schnell wachsenden Filialnetzes einen besonders großen Hebel für Kostenoptimierungen - vor allem, wenn die maximale Fördersumme für Maßnahmen, wie die Umstellung der Ladenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel, zügig abgerufen werden kann. Unser Team aus zertifizierten Energieberatern kann Förderanträge binnen 48 Stunden erstellen und dabei Förderquoten zwischen 15 und 50 Prozent realisieren."Luca-Alexander Busch, Junior Expert Energy Management der Woolworth GmbH: "Die Woolworth GmbH ist mit der handlungsschnellen und fachlich kompetenten Zusammenarbeit im Rahmen Förderunterstützung der EEP sehr zufrieden. Besonders hervorzuheben ist die Flexibilität in Beantwortung von Rückfragen und die Schnelligkeit der individuellen Antragsstellung beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrollen."Die Umsetzung der Optimierungsmaßnahmen hat bereits begonnen; mehr als 100 Fördermittelanträge konnte EEP im Rahmen der Zusammenarbeit bereits stellen. Die staatlichen Zuschüsse für die energetische Sanierung von Gewerbeimmobilien werden vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) vergeben. Gefördert werden die Kosten für eine Komplettsanierung oder Einzelmaßnahmen, wie Dämmung, Austausch von Fenstern, Klimaanlagen und Gebäudeautomation, mit bis zu 50 Prozent. Zusätzlich werden 50 Prozent der Kosten für Fachplanung und Antragstellung gefördert.