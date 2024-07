The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.07.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.07.2024ISIN NameUS606822CJ15 MIT.UFJ FIN. 22/25 FLRUS606822CH58 MIT.UFJ FIN. 22/25 FLRXS1647481388 INDONESIA 17/24 MTN 144AXS2100726244 KRED.F.WIED.20/24 MTN LSUS860630AD42 STIFEL FINL 2024XS1647481206 INDONESIA 17/24 MTN REGSCH0245691537 NANT DE DRANCE 14-24DE000DDA0LB5 DZ BANK IS.A964XS2028846363 NAT.B GREECE 19/29 FLRXS1854830889 K+S AG ANL. 18/24CH0419041311 RCI BANQUE 19/24 MTNDE000DG4UBE8 DZ BANK IS.A780 VARDE000HLB5329 LB.HESS.THR.CARRARA01O/24EU000A3JZSG3 ESM 24-18.07.24DE000LB2BTV3 LBBW FZA 22/24DE000DW6C6C7 DZ BANK IS.A2134