The following instruments on XETRA do have their first trading 15.07.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 15.07.2024Aktien1 CA62821U1003 Mustang Energy Corp.2 PLENLMD00017 Centrum Medyczne ENEL-Med S.A.3 PLECBDZ00013 Elektrocieplownia Bedzin S.A.4 PLROPCE00017 Zaklady Magnezytowe Ropczyce S.A.5 CA54163Q8056 Lomiko Metals Inc.6 CA66979J1066 Nova Pacific Metals Corp.Anleihen1 XS2858130771 BE Semiconductor Industries N.V.2 XS2848960683 El Corte Inglés S.A.3 IT0005604803 Banco BPM S.p.A.4 USF0803NAL67 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A.5 DE000A30V398 Bremen, Freie Hansestadt6 USU17176AM74 Cinemark USA Inc.7 XS2861062425 European Bank for Reconstruction and Development8 USJ43830FJ22 Mitsubishi Corp.