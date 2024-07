Bukarest, Rumänien (ots/PRNewswire) -Yarooms, der Entwickler von Arbeitsplatzsoftware, bringt eine Beta-Version von Yarvis auf den Markt, dem KI-gestützten Arbeitsplatzassistenten, der die Interaktion von Teams mit ihren Arbeitsplätzen revolutionieren soll.Yarvis verkörpert den neuesten Fortschritt im Bereich der künstlichen Intelligenz am Arbeitsplatz und verändert die Art und Weise, wie Teams mit ihrer Arbeitsumgebung umgehen. Er vereinfacht komplexe Buchungs- und Planungsaufgaben und verbessert die Konnektivität und Organisation am Arbeitsplatz.Die Beta-Version von Yarvis ist jetzt für Microsoft Teams verfügbar, und weitere Integrationen sind in Vorbereitung. Er ermöglicht es den Benutzern, ihren Büroalltag zu bewältigen, ohne die vertraute Oberfläche ihrer primären Kommunikationsplattform zu verlassen. Diese Innovation beseitigt die häufige Frustration beim Jonglieren mit mehreren Anwendungen und macht die Arbeit nahtloser und effizienter.Durch den Einsatz von generativer KI kann Yarvis verschiedene Anfragen innerhalb von Sekunden verstehen und erfüllen, z. B:- Suche nach verfügbaren Arbeitsplätzen anhand bestimmter Kriterien.- Bereitstellung von detaillierten Informationen über persönliche oder teambezogene Zeitpläne.- Auswertung von Buchungslisten und Beantwortung entsprechender Anfragen.- Anwendung verschiedener Filter (z. B. Datum und Raumtyp) zur Verfeinerung der Buchungssuche.- Beantwortung von Hilfeanfragen zur Minimierung des Zeitaufwands für die Benutzer, um Unterstützung zu erhaltenDie KI-Technologie eröffnet zahlreiche Möglichkeiten zur Verbesserung des Mitarbeitererlebnisses. Yarvis ermöglicht es Teams, wertvolle Zeit zu sparen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, indem sie ihren Büroalltag effektiv gestalten."Wir freuen uns sehr, Yarvis auf den Markt zu bringen und unseren Kunden eine hochmoderne Schnittstelle zu ihren Arbeitsplätzen zu bieten", sagt Dragos Badea, Geschäftsführer von Yarooms ." "In einer Zeit, in der sich die Menschen daran gewöhnt haben, fast täglich KI-Fragen zu stellen, warum sollten Sie sie nicht für Ihren Arbeitsplatz nutzen? Mit Yarvis können Ihre Mitarbeiter so mit dem Arbeitsplatz sprechen, als ob sie mit einem Freund sprechen würden. Dies ist erst der Anfang dessen, wie KI unsere Arbeitswelt revolutionieren kann.""Die Stärke von Yarvis liegt in seiner Fähigkeit, ein breites Spektrum von Anfragen problemlos zu bearbeiten. Er ist ein vielseitiger Assistent, der die Effizienz am Arbeitsplatz steigert,", fügt Andra Ionita, Product Manager, Yarooms, hinzu.Für weitere Informationen über Yarvis besuchen Sie bitte diese Seite (https://www.yarooms.com/product/yarvis-ai-workplace-assistant).Informationen zu YaroomsYarooms (https://www.yarooms.com/) ist ein rumänisches und amerikanisches Technologieunternehmen, das seit 2010 eine leistungsstarke und dennoch einfach zu bedienende Workplace Experience Platform entwickelt. Ihre Lösungen für die Buchung von Schreibtischen und Besprechungsräumen, die Arbeitsplanung, die Verfolgung von Arbeitsplätzen und das Besuchermanagement bieten Unternehmen in über 50 Ländern erstklassige Arbeitsbedingungen. Zu den Kunden gehören Finanzinstitute, Regierungsbehörden oder Bildungseinrichtungen wie die Columbia University, Dedalus, der National Health Service, AAA, Dr. Martens und Cerved.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yarooms-bringt-yarvis-auf-den-markt-den-ki-gesteuerten-arbeitsplatzassistenten-302195960.htmlPressekontakt:Egle Pacebutaite,egle@yarooms.com,+1 (646) 542-1777Original-Content von: Yarooms, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089228/100921485