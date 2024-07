Mit dem Beginn der Berichtssaison und der EZB-Zinsentscheidung steht die jüngste Dax-Rally vor dem nächsten Realitätscheck. Der deutsche Leitindex hat sich am Freitag mit einem Plus von 1,15 % auf 18.748 Punkte ins Wochenende verabschiedet und damit seine Gewinnserie auf drei Tage ausgeweitet. Auf Wochensicht stand unter dem Strich ein Plus von 1,5 % zu ...

