Zell am See/Kaprun (ots) -Die Region Zell am See-Kaprun ist von 6. bis 8. September 2024 Schauplatz des Extrem-Hindernislaufs Spartan Race und die erste Destination in Österreich, die die Europameisterschaft dieser Extremsportveranstaltung ausrichtet. Rund 4.500 internationale Athleten werden erwartet. Bei der exklusiven Pressekonferenz acht Wochen vor dem Event sprachen der kürzlich in Morzine (FRA) zum Spartan-Ultra-Weltmeister gekürte und amtierende Europameister aus Südtirol, die österreichischen Topathleten und der Renndirektor über die Besonderheiten der härtesten Strecke der Welt.Spartan Race ist ein extremer Hindernislauf, bei dem vor allem Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Koordination gefragt sind. Die Europameisterschaftsstrecke in Zell am See-Kaprun gilt mit 21 Kilometern, 30 Hindernissen und 2000 Höhenmetern als die härteste der Welt. Sie führt vom Maiskogel-Parkplatz in Kaprun, um den Klammsee, hinauf zur Dreiwallnerhöhe am Maiskogel und wieder zurück. Das Europameisterschaftsrennen findet am Samstag, den 7. September statt. Im Start- und Zielbereich können die Zuschauer nicht nur die Athleten anfeuern, sondern sich auch selbst an den Testhindernissen versuchen oder die Familienangebote wie den Maisiflitzer, die Hüpfburg oder den Kinderspielplatz nutzen. Für Hobbysportler, Kinder und Jugendliche werden während des gesamten Wochenendes von 6. bis 8. September Wettbewerbe mit kürzeren Distanzen geboten."Der Austragungsort einer Europameisterschaft zu sein, ist für eine Destination stets eine besondere Ehre. Daher freut es mich umso mehr, dass es uns gelungen ist, die Spartan European Championship nach Zell am See-Kaprun zu holen. Dieses außergewöhnliche Event gilt bereits jetzt als eine der größten Laufveranstaltungen im SalzburgerLand", so Manuel Resch, CEO der Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH.Erstmals findet die Spartan European Championship im SalzburgerLand statt. "Bis zu 4.500 Athleten, rund 25 Prozent davon sind Frauen, aus 40 Nationen kommen in den Pinzgau. Mit diesen europäischen Titelkämpfen bewährt sich unser Land einmal mehr als Ausrichter von Sport-Großveranstaltungen - egal ob im Sommer oder im Winter. Die Veranstaltung bringt aber nicht nur eine finanzielle Wertschöpfung für die Region, sondern liefert auch imposante und einzigartige Bilder dieser spektakulären Sportart", betont Landesrat Mag. (FH) Martin Zauner, M.A.Der Veranstalter Helge Lorenz über das Event: "Als Veranstalter werden wir für unsere Arbeit der letzten Jahre belohnt, indem wir die Europameisterschaft ausrichten dürfen. Unser Ziel ist es, der Spartan-Community ein einzigartiges Erlebnis in der atemberaubenden Bergwelt von Zell am See-Kaprun zu bieten."Positiv gestimmt für das bereits dritte Spartan Trifecta Weekend in Zell am See-Kaprun ist auch der amtierende Spartan Europa- und Spartan-Ultra Weltmeister Luca Pescollderungg: "Ich freue mich auf eine herausfordernde Europameisterschaft auf der härtesten Strecke der Welt und gehe mit einem guten Gefühl an den Start, da ich in Zell am See-Kaprun bereits den ersten und zweiten Platz bei einem Spartan Race holen konnte."Pressekontakt:Zell am See Kaprun TourismusMagdalena PutzPressem.putz@zellamsee-kaprun.comhttp://www.zellamsee-kaprun.comOriginal-Content von: Zell am See-Kaprun, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68329/5822876