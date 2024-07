Die Zinssenkungshoffnungen in den USA haben am Freitag nach schwachen US-Konjunkturdaten neue Nahrung erhalten und damit den Börsen neuen Schub gegeben. Der DAX überwand im Anschluss an die schwachen Zahlen zum Verbrauchervertrauen die wichtige Marke von 18.500 und generierte ein Kaufsignal. Im Fokus steht am Montag vor allem der SDAX-Konzern BayWa.

Den vollständigen Artikel lesen ...