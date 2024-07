Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) gab heute die Gewinner der diesjährigen Spotlight on Innovation Awards bekannt. Diese prestigeträchtigen Auszeichnungen werden auf der jährlichen Kundenveranstaltung Momentum 2024 verliehen und ehren Unternehmen, die ihr operatives Geschäft erweitert, das Kundenerlebnis verbessert und durch den strategischen Einsatz der Supply-Chain-Commerce-Lösungen von Manhattan in ihrer Branche eine Vorreiterrolle übernommen haben.

"Manhattan ist immer darauf bedacht, innovative Lösungen zu entwickeln, die den weltweit führenden Unternehmen dabei helfen, ihren Kunden einzigartige und herausragende Einkaufserlebnisse zu bieten", so Bob Howell, Executive Vice President für Amerika bei Manhattan Associates. "Wir sind stolz darauf, diese Unternehmen auszuzeichnen, die an der Spitze des Supply-Chain-Handels stehen".

Die Gewinner waren:

Bestes Kundenerlebnis im Einzelhandel Victoria's Secret für den Aufbau einer Kultur, die sich den Ansprüchen der Kunden und kontinuierlicher Innovationen widmet. Sie bieten ein außergewöhnliches Omnichannel-Einkaufserlebnis mit Services wie internationaler Bestellabwicklung, online kaufen im Laden (BOPIS), Versand ab Laden, Lieferung am selben Tag, einem Treueprogramm und einem Home Try-On-Programm mit der Option, die Ware zu behalten oder zurückzugeben.

Als Teil des Preises wird Manhattan Associates eine Spende an eine Wohltätigkeitsorganisation nach Wahl des Gewinners tätigen.

Über Manhattan Associates

Manhattan Associates ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen im Bereich Supply Chain und Omnichannel-Commerce. Wir vereinen Informationen aus dem gesamten Unternehmen und führen den Front-End-Vertrieb mit der Back-End-Lieferkettenabwicklung zusammen. Unsere Software, unsere Plattformtechnik und unsere unübertroffene Erfahrung tragen dazu bei, dass unsere Kunden sowohl ihr Umsatzwachstum als auch ihre Rentabilität steigern können.

Manhattan Associates entwirft, entwickelt und liefert führende Cloud- und On-Premises-Lösungen, damit Sie in Ihrem Geschäft, in Ihrem Netzwerk oder in Ihrem Fulfilment Center die Vorteile des Omni-Channel-Marktplatz nutzen können. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.manh.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240715719073/de/

Contacts:

Stefanie Haase

Manhattan Associates

Tel.: +49 (0)1520 1024491

sthaase@manh.com



Kay Dietzel

STROOMER Communications

Tel.: +49 (0) 40 85313314

Kay.dietzel@stroomer.de