Am Aktienmarkt liegt die Aktie von Hong Kong Exchanges and Clearing aktuell im Minus. Der jüngste Kurs betrug 29,30 Euro. Die Aktie von Hong Kong Exchanges and Clearing verzeichnet zur Stunde einen Abschlag von 2,04 Prozent. Sie hat sich um 61 Cent gegenüber dem Schlusskurs vom vorigen Handelstag verschlechtert.

