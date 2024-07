Der XTB Morgenticker (15.07.2024)

Der US-Dollar begann die neue Handelswoche als Reaktion auf die Ereignisse in den Vereinigten Staaten am Wochenende mit einem Anstieg

Während einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania wurde ein Attentat auf Donald Trump verübt. Ein Schütze feuerte mehrere Schüsse auf den ehemaligen US-Präsidenten und die Teilnehmer der Kundgebung ab

Der ehemalige US-Präsident und republikanische Präsidentschaftskandidat für die diesjährigen Wahlen erlitt leichte Verletzungen am Ohr und wurde vom US-Geheimdienst von der Bühne geholt. Ein Teilnehmer der Kundgebung wurde jedoch getötet, und zwei weitere befinden sich in kritischem Zustand. Schütze wurde vom US-Geheimdienst am Tatort getötet