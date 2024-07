BOSTON, July 15, 2024, das globale klinische Auftragsforschungsinstitut(Epilepsie - Globale klinische Studienlandschaft) veröffentlicht.



Gestützt auf das umfassende Fachwissen und das globale Netzwerk von Novotech bietet dieser Bericht einen datengestützten Überblick über die Finanzierungslandschaft im Bereich Epilepsie, die Studiendichte und die Daten zur Patientenrekrutierung in verschiedenen Regionen, die Standardversorgung und neue Therapien, die jüngsten USFDA-Zulassungen und regulatorische Trends. Wichtig ist, dass er auch eine eingehende SWOT-Analyse enthält, die Biotech-Unternehmen bei der strategischen Entscheidungsfindung sowie bei der Erforschung von Chancen und Herausforderungen unterstützt.

Epilepsie, eine chronische neurologische Störung, die Menschen aller Altersgruppen betrifft und durch wiederkehrende Anfälle gekennzeichnet ist, betrifft schätzungsweise 46 Millionen Menschen weltweit.

Der Bericht gibt Aufschluss über die Verteilung der Epilepsiefälle in den verschiedenen Regionen und hebt dabei Brennpunkte wie Südasien, Ostasien und Afrika südlich der Sahara hervor.

Trotz laufender Forschungsanstrengungen ist die Ursache der Epilepsie in 50 % der Fälle nach wie vor unbekannt, was eine große Herausforderung für die Behandlung und das Management darstellt, aber auch Forschungsziele für den Biotech-Sektor bietet. Mit geeigneten antiepileptischen Medikamenten können jedoch bis zu 70 % der Betroffenen anfallsfrei werden.

Der Bericht Epilepsy - Global Clinical Trial Landscapehat festgestellt, dass der globale Biopharma-Sektor in den letzten 5 Jahren mehr als 4.000 klinische Studien zu Epilepsie initiiert hat.

Im asiatisch-pazifischen Raum werden mit 35 % die meisten Epilepsiestudien durchgeführt

Europa und Nordamerika liegen bei 30 % bzw. 27 %

Der Rest der Welt liegt bei 8 %

China (30 %), Deutschland (8 %) und die Vereinigten Staaten (72 %) waren in ihren jeweiligen Regionen führend bei der Einleitung klinischer Studien

Der Bericht gibt Einblicke in die Standardbehandlung von Epilepsie und hebt die Rolle der antikonvulsiven Therapie bei der Anfallsbehandlung hervor. Von der Monotherapie bis hin zu nicht-pharmakologischen Interventionen wie ketogener Ernährung und Neurostimulationsgeräten skizziert der Bericht umfassende Ansätze zur Epilepsiebehandlung und berücksichtigt dabei Faktoren wie die Demographie der Patienten, Komorbiditäten und die therapeutische Wirksamkeit.

Die Zunahme der arzneimittelresistenten Epilepsie hat auch zu Innovationen geführt, wobei sich die jüngste Forschung auf maßgeschneiderte Therapien, neue Angriffspunkte für Medikamente und nicht-pharmakologische Interventionen konzentriert. Der technologische Fortschritt hat zu neuen Strategien geführt, z. B. zu Neurostimulationsgeräten wie der Responsiven Neurostimulation (Responsive Neurostimulation, RNS), der Vagusnervstimulation (Vagus Nerve Stimulation, VNS) und der Tiefenhirnstimulation (Deep Brain Stimulation, DBS), die Alternativen für Patienten bieten, die nicht auf Arzneimittel ansprechen.

Zu den weiteren wichtigsten Erkenntnissen des Berichts gehören:

Studiendichte: Der asiatisch-pazifische Raum weist ein geringeres Risiko für konkurrierende Studien auf, was auf das Potenzial für ein verstärktes Forschungsengagement in der Region hinweist.

Der asiatisch-pazifische Raum weist ein geringeres Risiko für konkurrierende Studien auf, was auf das Potenzial für ein verstärktes Forschungsengagement in der Region hinweist. Patientenrekrutierung: Studien in einzelnen Ländern im asiatisch-pazifischen Raum haben im Vergleich zu den Vereinigten Staaten und Europa eine kürzere durchschnittliche Rekrutierungsdauer und schnellere Rekrutierungsraten gezeigt, was die Effizienz der Region bei der Durchführung klinischer Studien unterstreicht.

Studien in einzelnen Ländern im asiatisch-pazifischen Raum haben im Vergleich zu den Vereinigten Staaten und Europa eine kürzere durchschnittliche Rekrutierungsdauer und schnellere Rekrutierungsraten gezeigt, was die Effizienz der Region bei der Durchführung klinischer Studien unterstreicht. Arzneimittelentdeckung: Mit 46 Arzneimitteln in präklinischen Stadien, 19 in Phase I, 21 in Phase II und 7 in Phase III zeigt die Entwicklungspipeline für Epilepsiemedikamente vielversprechende Fortschritte bei den Behandlungsmöglichkeiten.

Mit 46 Arzneimitteln in präklinischen Stadien, 19 in Phase I, 21 in Phase II und 7 in Phase III zeigt die Entwicklungspipeline für Epilepsiemedikamente vielversprechende Fortschritte bei den Behandlungsmöglichkeiten. SWOT-Analyse: Es gibt eine Reihe von Herausforderungen und Chancen, wie z. B. arzneimittelresistente Epilepsie, Lebensqualität der Patienten, laufende Forschung zu Biomarkern und Fortschritte in Forschung und Technologie.

Die Risikokapitalfinanzierung für die Epilepsieforschung zeigt von 2019 bis 2023 einen positiven Trend, wobei die Vereinigten Staaten mit 1555,3 Mio. USD die Liste anführen, gefolgt von der Schweiz, China, Südkorea und Singapur, die jeweils 214,4 Mio. USD, 213,0 Mio. USD, 75,2 Mio. USD und 18,0 Mio. USD beisteuern.

Das Analystenteam von Novotech stellt diese Expertenberichte monatlich kostenlos zur Verfügung. Diese Berichte bieten aktuelle Einblicke in die weltweiten Aktivitäten im Bereich der klinischen Studien und zeigen auf, welche Regionen die höchsten Studienvolumina aufweisen und welche einzigartigen Faktoren hinter diesen Trends stehen. Sie befassen sich mit den potenziellen und realen Hürden, mit denen Biotech-Unternehmen in bestimmten Therapiebereichen konfrontiert sind, in der Hoffnung, die Entscheidungsfindung bei klinischen Studien positiv zu beeinflussen und zu informieren, um so die Erfolgsquoten neuer Therapien zu verbessern.

