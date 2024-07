© Foto: harshahars/ Pixabay



Der Mutterkonzern von Google will für rund 23 Milliarden US-Dollar den Cybersecurity-Spezialisten Wiz übernehmen. Was dahintersteckt.Alphabet, der Mutterkonzern von Google, steht kurz vor der größten Übernahme seiner Geschichte, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf informierte Kreise berichten. Für rund 23 Milliarden US-Dollar soll das Cybersecurity-Startup Wiz übernommen werden, das sich auf cloud-basierte Sicherheitslösungen spezialisiert hat. Diese Akquisition wäre ein deutliches Signal an den Markt, dass Google seine Position im Bereich der Cybersicherheit stärken möchte, insbesondere im schnell wachsenden Cloud-Segment. Wiz, das erst 2020 gegründet wurde und bereits 350 Millionen …