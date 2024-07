München (ots) -Der Ladesäulenhersteller CHARGE-V aus München bietet nachhaltige und zukunftsorientierte Ladesysteme für verschiedenste Anwender, darunter Geschäfte, Stadtwerke, Solarparkbetreiber und Unternehmen mit E-Fuhrparks. Unsere Ladesysteme sind flexibel einsetzbar und zeichnen sich durch ihre Benutzerfreundlichkeit und Effizienz aus.Einfacher Ladevorgang und schnelle BezahlungUnsere CHARGE-V Schnell-Ladesäulen zeichnen sich durch ein hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit aus. Ausgestattet mit einem großzügigen Touchscreen und einem integrierten Pin-Pad, vereinfachen sie den Ladevorgang erheblich.Die selbsterklärende Benutzeroberfläche ermöglicht ein intuitives Laden, während verschiedene Bezahlmethoden wie RFID, NFC (EC- und Kreditkarte) sowie die Bezahlung per App das Abrechnen schnell und unkompliziert gestalten.Die neueste Produkt-Entwicklung: COMPACT 80 und SMART 500COMPACT 80Die Stand-alone-Ladestation hat ein kompaktes Design und ist als AiO-System leicht in bestehende Infrastrukturen integrierbar. Ausgestattet mit zwei DC-Anschlüssen können zwei Elektrofahrzeuge gleichzeitig mit je 40 kW geladen werden. Bei Nutzung nur eines Ladepunkts kann dank der automatischen Leistungsumschaltung die volle DC-Ladeleistung von 80 kW genutzt werden.SMART 500Der SMART 500 ist noch schmaler im Design und bietet flexible Kombinationsmöglichkeiten, um unterschiedliche Anwendungen mit dem Ladesystem abzudecken. Mit einer beeindruckenden Leistung von 2 x 500 kW können in Kombination mit der MASTER 720 bis zu 12 Elektrofahrzeuge gleichzeitig geladen werden.Pressekontakt:CHARGE-V GmbHinfo@charge-v.comOriginal-Content von: CHARGE-V GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162917/5822925