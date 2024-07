Nürnberg (ots) -Diese Preissenkungs-Aktion erwischt NORMA-Kundinnen und -Kunden eiskalt! Denn bereits zum zweiten Mal alleine im Juli macht der fränkische Discounter seine Produkte dauerhaft günstiger. Passend zum Hochsommer und den heißen Temperaturen gibt's das Wassereis von RIVA ab sofort zum Schnäppchenpreis von 1,79 Euro - statt zuvor 1,99 Euro. Ebenfalls von der Sommer-Preis-Sause betroffen: das beliebte Eis am Stiel "Bigger Triple Magic" von RIVA. Hier bekommen Verbraucherinnen und Verbraucher beim nächsten Einkauf jetzt 13 Prozent geschenkt.Erst Anfang Juli hatte NORMA mit seiner letzten Preis-Aktion für Aufsehen gesorgt und zahlreiche Fischprodukte sowie Wein deutlich preiswerter gemacht. Jetzt setzt der Discounter noch einen drauf und gibt weitere Preisvorteile - getreu dem Unternehmensmotto "Mehr fürs Geld" - direkt an die treuen Kundinnen und Kunden weiter. Die wiederum können sich schon über mehr als 200 beliebte Artikel aus dem NORMA-Sortiment freuen, die alleine in diesem Jahr reduziert wurden.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):RIVA Coolyo Wassereis, 6 x 110 ml / 5 x 105 mlBislang: 1,99 EURJetzt: 1,79 EURRIVA Bigger Triple Magic, 4 x 90 mlBislang: 2,29 EURJetzt: 1,99 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5822942