Emittent / Herausgeber: Lewisfield Deutschland GmbH / Schlagwort(e): Personalie

Lewisfield Deutschland GmbH bestellt Robin Ernst zum Geschäftsführer



15.07.2024 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Lewisfield Deutschland GmbH bestellt Robin Ernst zum Geschäftsführer



Berlin, 15. Juli 2024 - Die Lewisfield Deutschland GmbH, Beratungshaus für den deutschsprachigen Mittelstand und Spezialist für Alternativ- und Kapitalmarktfinanzierungen, stellt die Weichen für die Fortsetzung ihrer Erfolgsgeschichte. Mit Wirkung zum 28.06.2024 wurde Robin Ernst zum Geschäftsführer neben Marc Speidel bestellt. Ernst ist seit Gründung im Jahr 2019 im Unternehmen und hat in dieser Zeit Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von über 400 Mio. Euro erfolgreich mitbegleitet. Insbesondere die positive Entwicklung im Bereich der Inhaberschuldverschreibungen, bei welchen die Lewisfield Deutschland seit Gründung über 25 öffentliche Transaktionen begleitet hat, ist seiner umfassenden Expertise und seinem hohen Einsatz zu verdanken. "Wir sind sehr stolz, Robin Ernst langfristig an das Unternehmen binden zu können. Mit seinem fachlichen Wissen und seiner Erfahrung in den letzten fünf Jahren ist er ein wesentlicher Pfeiler dieses Unternehmens. Folgerichtig stellt seine Bestellung zum Geschäftsführer den nächsten logischen Schritt dar", so Speidel. Die Lewisfield Deutschland GmbH sieht sich ideal aufgestellt, um den deutschsprachigen Mittelstand umfassend rund um das Thema Alternativ- und Kapitalmarktfinanzierung zu beraten sowie den vollständigen Finanzierungsprozess zu koordinieren.



Über Lewisfield:

Das Beratungshaus Lewisfield berät und unterstützt mittelständische Unternehmen bei der Kapitalbeschaffung und strukturiert die Finanzierung im Interesse seiner Mandanten. Beginnend mit der Aufbereitung, Analyse und Strukturierung des Kapitalbedarfs der Unternehmen werden situativ passende Finanzierungslösungen erarbeitet. Das Team der Lewisfield verfügt über langjährige Erfahrung in der Unternehmensberatung und in der Kapitalbeschaffung. Dabei liegt der hauptsächliche Fokus im Bereich Kapitalmarktfinanzierung: Lewisfield koordiniert den gesamten Transaktionsprozess mit allen Teilnehmern und kann aufgrund von eingespielten Partnerschaften den Erfolg einer Emission signifikant steigern.



Kontakt:

Marc Speidel

Lewisfield Deutschland GmbH

Telefon: +49 3044 3361 56

E-Mail: marc.speidel@lewisfield.de



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.