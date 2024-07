Wilmington, Del. (ots/PRNewswire) -Der Prime Day ist die beste Zeit, um Haushalte oder Unternehmen mit modernster Sicherheitstechnologie zu schützen. Dieses Jahr startet Reolink, Anbieter von Sicherheitslösungen, den Prime Day frühzeitig und bietet ab sofort bis zum 17. Juli Rabatte bis zu 43 % für Bestseller wie Argus 4 Pro, Videotürklingel, Sicherheitssysteme und mehr.Erhalten Sie eine uneingeschränkte 180-Grad-Ansicht: Argus 4 Pro mit Solarpanel (32 % sparen, jetzt €169,99) Die Argus 4 Pro, die weltweit erste batteriebetriebene 4K-Farbsichtkamera für Tag und Nacht, verfügt über zwei 4mm-Objektive für ein 180°-Ultraweitwinkel-Sichtfeld in 4K UHD. Mit der branchenführenden ColorX-Technologie bietet sie Nachtsicht in Vollfarbe.Erzielen Sie eine intelligente Überwachung mit Auto-Tracking: E1 Outdoor PTZ WiFi Kamera (35 % Rabatt, jetzt €84.99) Die E1 Outdoor ist eine drahtlose WiFi-Sicherheitskamera für den Außenbereich mit Schwenk- und Neigefunktion, 3fach optischem Zoom, Smart-Erkennung, Zwei-Wege-Kommunikation in Echtzeit und automatischer Verfolgung von Personen/Autos.Genießen Sie 4K-Doppelansichten auf einem Bildschirm: TrackMix PoE Dual-Objektiv-Kamera (39 % Rabatt, jetzt €139,99) Für Technikbegeisterte, die an diesem Prime Day auf der Suche nach präziser Verfolgung sind, ist TrackMix PoE ein Muss. Diese PTZ-Kamera mit zwei Objektiven kann ein Vollbild- als auch Nahaufnahmen desselben Ereignisses synchron auf demselben Bildschirm erfassen.Erhöhen Sie die Sicherheit an der Haustür mit Reolink Video Doorbell WiFi (30 % Rabatt, jetzt €97,99) Wenn Sie mehr Optionen für Sicherheit und Spaß an der Haustür suchen, ist die Reolink Video Doorbell WiFi die ideale Option. Diese 5-MP-WiFi-Türklingelkamera unterstützt Nachtsicht, Personenerkennung, 2,4/5GHz Dual-Band-WiFi und eine intuitive Smartphone-App.Erreichen Sie totale Abdeckung: Sicherheitssystem RLK8-800B4 mit 4 Kameras und einem 8-Kanal-NVR (36 % Rabatt, jetzt €439,99) Das RLK8-800B4 von Reolink ist eines der besten 4K-PoE-Sicherheitskamerasysteme mit einem 8-Kanal-NVR für 24/7-Aufzeichnung, Audioaufzeichnung, Personen-/Fahrzeugerkennung und mehr. Jede Kamera des RLK8-800B4 hat eine 3840*2160 Auflösung und zeigt feinste Details.Ab sofort bis zum 17. Juli bis zu 43 % sparen. Um jetzt in den Genuss dieser frühen Prime Day-Angebote zu kommen, verwenden Sie einfach den exklusiven Amazon-Rabattcode PD10EBDS beim Bezahlen.Für weitere Informationen über die Reolink Prime Day Deals besuchen Sie den Reolink Onlineshop und Amazon.Über Reolink Reolink, ein globaler Innovator im Bereich Smart Home, hat es sich zur Aufgabe gemacht, komfortable und zuverlässige Sicherheitslösungen für Haushalte und Unternehmen anzubieten. Reolink hat sich zum Ziel gesetzt, mit seinem umfassenden Produktsortiment ein nahtloses Sicherheitserlebnis für Kunden zu schaffen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2241525/4808889/Reolink_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/reolink-startet-den-prime-day-schon-jetzt-bis-zu-43--sparen-302196010.htmlPressekontakt:pr@reolink.comOriginal-Content von: Reolink Innovation Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172109/5822961