Die chinesischen Unternehmen haben ihre Ausfuhren im Juni überraschend kräftig gesteigert. Sie legten um 8,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu, wie aus Daten der Zollbehörde in Peking am Freitag hervorging. Von Reuters befragte Volkswirte hatten lediglich mit einem Plus von 8,0 Prozent gerechnet, nach einem Zuwachs von 7,6 Prozent im Mai. Die Importe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...