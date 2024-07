Ein harmloser Besuch in der Autowaschanlage endete für eine Fiat 500-Besitzerin in einem Rechtsstreit. Der rechte Seitenspiegel ihres Fahrzeugs wurde während des Waschvorgangs abgerissen - doch wer trägt die Schuld? So entschied das Gericht. Das Amtsgericht München (AG) hat die Betreiberin einer Autowaschanlage zur Zahlung von 329,57 Euro Schadensersatz verurteilt, nachdem der rechte Seitenspiegel eines Fiat 500 während eines Waschvorgangs abgerissen wurde. Darüber informierte das Gericht in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...