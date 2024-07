Bitcoin bei 63.000 Dollar: Ist die BTC-Talfahrt jetzt beendet?

Die letzten Wochen ließen in der Krypto-Welt alles andere als einen positiven Geschmack zurück, denn viele der großen und kleinen Coins mussten starke Verluste hinnehmen. Allen voran zeigte sich Bitcoin merklich rückläufig, denn die größte Kryptowährung der Welt konnte in den letzten sechs Wochen kaum Kursgewinne verzeichnen.

Nun scheint sich das Blatt allerdings zu wenden, denn seit einigen Tagen schon verzeichnet der BTC-Token wieder merkliche Kursgewinne. Mittlerweile steht der Coin wieder kurz vor der Marke von 63.000 US-Dollar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels und kann damit innerhalb von wenigen Stunden um einige Prozentpunkte zulegen. Ist dies jetzt das Zeichen dafür, dass die stagnierenden Kurse der letzten Wochen vorbei sind?

Bitcoin mit über 13 % Gewinn - Aufwärtstrend bleibt bestehen

Erst Anfang der vergangenen Woche lag der Bitcoin Kurs noch zeitweise unter dem Niveau von 55.700 US-Dollar und damit satte 13,11 % unter dem aktuellen Preis von 62.875,51 US-Dollar. Doch innerhalb der letzten sieben Tage konnte der BTC-Token Zuflüsse im Wert von über 130 Milliarden US-Dollar verzeichnen. So liegt die Marktkapitalisierung der größten Kryptowährung der Welt aktuell bei einem starken Niveau von über 1,23 Billionen US-Dollar - ein Plus von 4,83 % innerhalb der letzten 24 Stunden.

Angetrieben wurden die jüngsten Zuflüsse für Bitcoin einerseits durch die Tatsache, dass die deutsche Regierung ihre BTC-Reserven innerhalb kürzester Zeit auf den Markt brachte und nach dem Abverkauf viele Anleger erneut Vertrauen in die Kryptowährung durch weitere Käufe bekundeten. Andererseits gab es auch allgemein starke Zuflüsse in die US-amerikanischen Bitcoin-Spot-ETFs in der vergangenen Woche.

Der Bitcoin (BTC) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Satte 4,3 Milliarden US-Dollar wurden von Krypto-Großanlegern investiert, als der BTC-Token seinen Tiefstand vor wenigen Tagen erreicht hatte. Dies alleine sorgte für einen merklichen Kursanstieg, auf den wiederum viele Anleger aufgesprungen sind. Das zeigt auch der Blick auf das stark gestiegene Handelsvolumen: Alleine in den letzten 24 Stunden konnte Bitcoin hier einen Anstieg von 22,53 % verzeichnen. Ein klares Zeichen dafür, dass wieder mehr Anleger ein Interesse an dem Coin bekunden. Gleichzeitig könnten vermehrte Investitionen bei einem steigenden Preis ein Hinweis darauf sein, dass nun viele Investoren von weiteren Kursanstiegen ausgehen.

Bitcoin Prognose: Was bringt die kurzfristige Zukunft für den Coin?

Wie genau sich Bitcoin in den kommenden Tagen verhalten wird, haben in den letzten Stunden einige der bekanntesten Krypto-Analysten überprüft. So meldete sich unter anderem Ali Martinez auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) zu Wort und veröffentlichte hier seine Chart-Analyse. In seinem aktuellen Tweet verrät der Krypto-Experte, dass seiner Meinung nach Bitcoin einen recht volatilen Weg beschreiten wird.

So erklärt Martinez, dass der Bitcoin Kurs zunächst erneut fallen könnte, um die Preiszone bei etwa 59.200 US-Dollar auszutesten. Danach allerdings dürfte der BTC-Preis laut Martinez einen erneuten Sprung nach oben schaffen und bis auf ein Niveau von 63.800 US-Dollar steigen.

If you're getting in late, watch out! Bitcoin could retest the breakout zone at $59,200 before reaching the $63,800 target. https://t.co/7BjzFIHxrr pic.twitter.com/7yfXbsw81R - Ali (@ali_charts) July 14, 2024

In seiner Prognose beruft sich der Analyst auf einen zwei bis drei Tage langen Zeitraum, sodass seiner Meinung nach eine entsprechende Kursbewegung bereits innerhalb der nächsten 48 Stunden vollzogen sein könnte. Wie es danach weitergehen könnte, verrät er bisher allerdings nicht. Klar ist jedoch, dass Bitcoin derzeit einen merklichen Aufwärtstrend erlebt, der durchaus noch länger anhalten könnte. Langfristig planende Anleger sollten allerdings vor allem in den kommenden Wochen einen Blick auf den Wahlkampf in den USA legen, denn hier könnten wichtige Trendindikatoren entstehen.

Darüber hinaus ist es allgemein ratsam, sich bezüglich Krypto-Investitionen regelmäßig weiterzubilden und möglichst umfassende Informationen zu sammeln. Krypto-Neulinge haben es jedoch häufig schwer, die verschiedenen Technologien, Anlagemöglichkeiten und Kryptowährungen selbst zu verstehen. In einem solchen Fall ist es ratsam, eine Lernplattform mit Fokus auf Krypto und Blockchain zu nutzen.

99Bitcoins kurz vor Start einer eigenen Learn-to-Earn-Plattform

Hinter der kommenden neuen Plattform von 99Bitcoins ($99BTC) steht eine Lernplattform, die in ihren Grundformen bereits seit 2013 existiert: Bereits seit über einem Jahrzehnt gilt 99Bitcoins als eine der wichtigsten Anlaufstellen für Krypto-Neulinge, die sich umfassend durch interaktive Kurse über die Krypto-Welt informieren möchten. Vor einigen Wochen hat nun der Vorverkauf des $99BTC-Tokens begonnen - dem nativen Coin eines Learn-to-Earn-Konzepts.

Bereits jetzt kann dieser ERC-20-Token im Presale erworben und im Staking-Programm für eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von aktuell 699 % angelegt werden. Nach dem Ende des Vorverkaufs wird der $99BTC-Token sogar über die sogenannte Bridging-Technologie als BRC-20-Token etabliert werden. So kann er nicht nur auf der Ethereum-Blockchain, sondern auch im Bitcoin-Netzwerk eingesetzt werden. Gleichzeitig arbeiten die Entwickler an neuen interaktiven Kursen zur noch recht jungen BRC-20-Technologie, um so Anleger genau darüber zu informieren, was hinter diesen technischen Konzepten steht.

Da bei der neuen Plattform ein großer Fokus auf das Konzept "Learn-to-Earn" gesetzt wird, können Nutzer den $99BTC-Token alleine schon dafür erhalten, dass sie die mittlerweile fast 80 Stunden an Lernkurse und -module erfolgreich absolvieren. Zudem wird der Token auch an diejenigen verteilt, die aktiv im Forum anderen Nutzern helfen, die selbst Content für die Plattform erstellen oder einfach an den vielen verschiedenen Community-Projekten teilnehmen. So soll eine große Community entstehen, die sich selbst in der Krypto-Welt unterstützt.

Wer also Interesse an 99Bitcoins oder den neuen $99BTC-Token hat, der sollte über eine frühzeitige Investition nachdenken. Denn es ist fraglich, ob der Coin mit einem aktuellen Preis von 0,00113 US-Dollar jemals wieder so günstig sein wird.

