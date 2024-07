München (ots) -Der ADAC setzt sein Ladeangebot e-Charge ab 1. August mit dem neuen Partner Aral pulse fort. ADAC Mitglieder können dann an allen Aral pulse Ladepunkten vergünstigt und im Roaming-Netz zu transparenten und festen Tarifen laden. Es fallen weder Anmelde- noch monatliche Grundgebühren an.Zum Auftakt des neuen Programms profitieren ADAC e-Charge-Kunden zwei Monate lang bundesweit an allen Aral pulse Ladesäulen von Sonderkonditionen: Zum Start zahlen sie nur 51 Cent/kWh (AC und DC). Zum 1. Oktober wird der Mitgliederpreis auf 57 Cent/kWh an Aral pulse Ladesäulen angepasst. Im Roaming-Netz gibt es den Ladestrom zum einheitlichen Preis von 75 Cent/kWh. Alle geltenden Konditionen können ab sofort unter aral-pulse.de/tarife abgerufen werden.Das seit 2019 bestehende Ladeprogramm mit EnBW läuft mit dem Wechsel zum Partner Aral pulse zum 31. Juli aus. Wer diese Ladekarte bis zum Jahresende weiternutzen möchte, muss den neuen Tarifbestimmungen von EnBW zustimmen.Mit dem neuen Kooperationspartner erleichtert der ADAC seinen Mitgliedern vor allem das ultraschnelle Laden und das zu dauerhaft attraktiven Tarifen. "Mit Aral pulse konnten wir einen neuen, exzellenten Partner finden, der kräftig investiert, damit die Ladeinfrastruktur - gerade beim ultraschnellen Laden -mit dem Hochlauf der E-Mobilität mithält. So können wir unseren Mitgliedern den Umstieg auf die E-Mobilität erleichtern", erklärt ADAC e.V. Vorstand Dr. Dieter Nirschl.Der Kooperationspartner Aral pulse konzentriert sich seit einigen Jahren auf den Ausbau des Ultraschnell-Ladenetzes. "Wir freuen uns sehr auf die Kooperation und haben den ADAC Mitgliedern speziell dafür ein attraktives Angebot erstellt", erklärt Alexander Junge, Aral Vorstand für Elektromobilität. "Kontinuierlich haben wir unser ultraschnelles Ladenetz, das inzwischen eines der größten in Deutschland ist, auf rund 2.700 Ladepunkte ausgebaut. Bis 2030 wollen wir möglichst bis zu 20.000 Ladepunkte installiert haben."Und so funktioniert die ADAC e-Charge-Registrierung ab 1. August: Zuerst muss die Aral pulse App heruntergeladen und ein Benutzerkonto erstellt werden. Anschließend kann im Menüpunkt "Profil" der ADAC e-Charge-Tarif ausgewählt werden. Zur Verifizierung muss die ADAC Mitgliedsnummer hinterlegt werden. Damit ist der neue ADAC e-Charge Tarif aktiviert.Alle weiteren Informationen zum ADAC Ladeprogramm gibt es unter adac.de/echarge.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/5823001