Nachhaltigkeit ist ein wachsendes Fokusthema für die Versicherungskonzerne. Im Frankfurter Kreis diskutieren ESG-Experten mit Frau Hägewald, Chefredakteur der Mein Geld Medien Gruppe, über das USP im ESG-Bereich der Versicherungsunternehmen. Wie gehen Sie die nachhaltige Transformation an und was ist Ihre Priorität? Nachhaltigkeit ESG NachhaltigeVersicherungsunternehmen AnlegermagazinMeinGeld MeinGeldMedienGruppe ESG-Transformation ESGUSP Priorität Teilnehmer: Achim Steinhorst, Teamleiter Produktmanagement BA // Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG Prof. Dr. Dr. Alexander Brink, Universitätsprofessor für Wirtschafts- und Unternehmensethik an der Universität Bayreuth und Gründungspartner der CONCERN GmbH mit Sitz in Köln Volker Bohn, Nachhaltigkeitsbeauftragter // Die Stuttgarter Benjamin Schröder, Zentralbereichsleiter Service- und Gesundheitsmanagement // Hallesche Krankenversicherung a.G. Auf der Suche nach mehr Informationen rund um das Thema Nachhaltigkeit? https://www.mein-geld-medien.de/ https://www.mein-geld-medien.de/nachhaltigkeit/ https://www.mein-geld-medien.de/meingeldtv/frankfurter-kreis/versicherungen-roundtables/

