Warum laufen die Börsen in den USA besser als in Europa? Welchen Einfluss hat die FED auf die Börsen in den kommenden Monaten? Sind die Magnificent 7 zu teuer bewertet? Wie viel Potenzial haben europäische Titel?

In Stockers Börsencheck analysieren Sebastian Otter (Experte für Anlageprodukte bei onemarkets by UniCredit) und Christian Stocker (Aktienmarktstratege bei der UniCredit) alle zwei Wochen den Aktienmarkt und beantworten Fragen, die Anleger:innen bewegen. Sehen Sie hier die aktuelle Ausgabe!

Stockers Börsencheck: Die Rallye an den US-Börsen ist ausgereizt! - YouTube