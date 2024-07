Berlin (ots) -Mit 500.000€ dotierte Auszeichnung unter Schirmfrauschaft der Bundestagspräsidentin für bedeutende Beiträge zur Erhaltung menschlicher und planetarer GesundheitDer Virchow-Preis 2024 wird an Lucy Gilson und Johan Rockström für ihren ganzheitlichen, systembasierten Ansatz zur Wahrung menschlicher und planetarer Gesundheit verliehen.Beide Preisträger betonen in ihren wissenschaftlichen Arbeiten, dass Gesundheit, Umwelt, Klima und Sozialsysteme eng miteinander verknüpft sind und voneinander abhängen. Gilson und Rockström eint der Fokus auf menschliches Wohlergehen und Nachhaltigkeit. Sie engagieren sich für eine resiliente, gesündere und sicherere Welt und vertreten dabei in direktem Zusammenhang mit der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 der Vereinten Nationen die Werte des Virchow-Preises: Menschenrechte, Solidarität und Gerechtigkeit.Lucy Gilson leitet die Abteilung für Gesundheitspolitik und -systeme an der Universität Kapstadt und ist zudem Professorin an der London School of Hygiene and Tropical Medicine. Gilsons Forschung treibt den transformativen Wandel in Richtung einer nachhaltigeren, widerstandsfähigeren und gerechteren Struktur der Gesundheitssysteme an. Gleichzeitig setzt sie sich für ein menschenzentriertes Gesundheitswesen ein, leistet durch innovative und kontinuierliche Ansätze eine wichtige Übersetzung von der Strategie- auf die konkrete Anwendungsebene, um Verbesserungen vor Ort zu erreichen. Gilson hat sich damit um einen gerechteren Gesundheitszugang und eine qualitätsorientierte Gesundheitsversorgung verdient gemacht.Johan Rockström leitet das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, ist Professor an der Universität Stockholm und Chief Scientist bei Conservation International, USA. Rockströms bahnbrechende Arbeit dreht sich um das Konzept der planetaren Grenzen, das den sicheren Handlungsspielraum für die Menschheit definiert, damit sich auch künftige Generationen nachhaltig und verantwortungsbewusst auf einem gesunden Planeten Erde entwickeln können. Das umfasst kritische Prozesse wie Klimawandel, Verlust der Biodiversität, Süßwassernutzung und Nährstoffkreisläufen und hebt deren direkte Bedeutung für Gesundheit hervor.Gilsons und Rockströms gemeinsames Engagement darin, Gesundheit als holistischen und systemischen Ansatz zu betrachten, hat globale Politikgestaltung beeinflusst und einen wissenschaftlich fundierten Rahmen zur Bewältigung globaler gesundheitlicher Herausforderungen etabliert. Beide Preisträger demonstrieren, dass durch interdisziplinäre und sektorübergreifende Forschung signifikante Fortschritte auf dem Weg zur "Gesundheit für alle" erzielt werden können.Der von der gemeinnützigen Virchow Foundation ausgelobte Virchow-Preis wird jährlich verliehen. Die feierliche Verleihung unter Schirmfrauschaft von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas findet am 12. Oktober im Roten Rathaus Berlin statt. Weiterführende Informationen: virchowprize.orgFür Medienvertreter:innenAkkreditierung zur Teilnahme an der Verleihung des Virchow-Preises 2024 bis spätestens zum 10. Oktober 2024. Weitere Informationen und Anmeldung: virchowprize.org/communications-kit/Kontakt:Steffi GasteigerCommunication & Partnerships ManagerVirchow Foundationpress@virchow.foundation+49 152 252 51093Original-Content von: Virchow Foundation for Global Health, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162388/5823069