Lufthansa gab am Freitag die zweite Gewinnwarnung des Jahres bekannt. Die Aktie steht am Montagmorgen unter Druck. Auf die Stimmung drücken zudem neue Kurszielsenkungen sowie eine Herabstufung JPMorgan hat das Kursziel für die Lufthansa nach einer zweiten Gewinnwarnung in diesem Jahr von 5,60 Euro auf 5,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Harry Gowers erklärte, ...

