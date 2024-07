© Foto: Unsplash



Der Medizinsoftware-Konzern hat am Montagmorgen sein Halbjahresergebnis vorgestellt. Das Zahlenwerk folgt auf den Crash der Aktie nach einer Prognosesenkung.Um mehr als 30 Prozent crashte in der vergangenen Woche die Aktie von CompuGroup. Der Software-Entwickler für Anwendungen im Gesundheitsbereich überraschte Anleger mit einer Prognosesenkung - um etwa 20 Prozent niedriger als bisher veranschlagt soll das EBITDA in diesem Jahr ausfallen. Gesamterlöse rückläufig, wiederkehrende mit Anstieg Am Montagmorgen hat der SDAX- und TecDAX-Wert, dessen Aktie in diesem Jahr fast 60 Prozent an Wert eingebüßt hat, seine Halbjahreszahlen vorgestellt. Die verpassen es bislang jedoch, für neuen Schwung zu …