Ripple Kurs Prognose: Top-Krypto-Experte erklärt, warum XRP jetzt explodiert

Nachdem bereits Bitcoin in den letzten Tagen starke Zuflüsse verzeichnen konnte (wir berichteten), profitierte auch der gesamte Altcoin-Markt von diesem erneuten Trend. Allen voran konnte Ripples XRP-Coin eine äußerst überzeugende Performance hinlegen und sogar bessere Werte als der BTC-Token verzeichnen.

Dies zeigt sich auch klar am XRP-Preis, denn die Kryptowährung wurde noch am Anfang der Woche mit unter 0,43 US-Dollar gehandelt, während der Preis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels bei soliden 0,5305 US-Dollar liegt. Doch was genau steckt hinter diesem bullischen Anstieg von XRP und was bringt die Zukunft für den Krypto-Token?

Jährung der Klärung: XRP ist kein Wertpapier

Neben dem allgemein bullischen Trend am Krypto-Markt dürfte auch die Tatsache eine wichtige Rolle gespielt haben, dass sich der Tag, an dem XRP als Kein-Wertpapier durch ein US-Gericht definiert wurde, nun gejährt hat. Vor einem Jahr erklärte das Gericht im Verfahren zwischen Ripple Labs und der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC, dass die Kryptowährung XRP nicht als Wertpapier gelte und damit kein Verstoß gegen das Wertpapiergesetzt beim Verkauf der Token vorliegt.

Dies führte damals dazu, dass XRP die wichtige psychologische Preisgrenze von 0,50 US-Dollar durchstoßen konnte und einen merklichen Aufwind erfahren konnte. Tatsächlich wiederholte sich jetzt genau diese Preisentwicklung zum Jahrestag. Dies dürfte zudem darauf zurückzuführen sein, dass in den letzten Tagen immer wieder Gerüchte über Social Media geteilt wurden, dass sich das noch laufende Verfahren zwischen SEC und Ripple Labs dem Ende neigt - und Ripple als Sieger aus dem Verfahren herausgehen könnte.

Sollte das Gerichtsverfahren tatsächlich noch im laufenden Juli beendet werden, so könnte dies einen nachhaltigen positiven Einfluss auf den derzeit erstarkten XRP-Kurs haben. Denn viele Anleger dürften in den letzten Monaten und Jahren eher unsicher auf eine entsprechende Investition in die Kryptowährung geblickt haben, denn das laufende Verfahren hätte - bei einem negativen Ausgang für XRP - dem Projekt nachhaltig schaden können.

Sollte das Gerichtsurteil allerdings jetzt am Ende positiv ausfallen, so könnten vermehrt Anleger in das Ripple-Netzwerk investieren und so schnell dafür sorgen, dass XRP nicht nur die Marke von 1 US-Dollar überschreitet, sondern sich bald dem bisherigen Allzeithoch von über 3 US-Dollar annähert.

XRP Prognose: Was bringt die Zukunft?

Ein Blick auf den XRP-Kurs der letzten Woche (siehe Bild unten) verrät, dass die Kryptowährung in diesem Zeitraum ein Plus von satten 23,75 % verzeichnen konnte. Damit konnte Ripples nativer Token sogar größere Gewinne erzielen als Bitcoin. Gerade über das vergangene Wochenende hinweg stieg der XRP-Preis merklich an und konnte sogar zeitweise einen Spitzenwert von 0,5575 US-Dollar pro Token erreichen. Dies stellt den höchsten Preis in den letzten Wochen dar, denn zuletzt wurde diese Marke Ende April verzeichnet.

Der Ripple (XRP) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Ein Blick in die Zukunft wagt unter anderem der Krypto-Analyst "Dark Defender", der vor allem auf der Microblogging-Plattform X (ehemals Twitter) aktiv ist. Hier verrät er in einem Tweet, dass die technischen Indikatoren - vor allem die sogenannte Elliott-Wellenbewegung - die kommenden Preisziele aufzeigen: Sollte sich der XRP-Kurs wie gedacht bewegen, so werden als Nächstes die Preisziele von 5,85 US-Dollar und sogar 18,22 US-Dollar in den kommenden Monaten erreicht werden. Dies würde eine beinahe unglaubliche Preissteigerung mit sich bringen.

Wie realistisch eine so starke Preissteigerung in den kommenden Monaten und Jahren tatsächlich ist, ist schwer vorherzusagen, denn viele Ereignisse könnten diese Kursentwicklung beeinflussen. Aus diesem Grund setzen derzeit viele Anleger eher auf etwas kurzfristiger geplante Events, zu denen unter anderem neue Initial Coin Offerings (ICOs) gehören. Hier werden nämlich junge Krypto-Projekte günstig angeboten, bevor sie dann offiziell auf den Kryptobörsen gehandelt werden können.

