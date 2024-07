Bad Nenndorf (ots) -In den meisten Bundesländern sind inzwischen Sommerferien. Das Wetter lädt zum Besuch im Freibad ein. Für die Ferienkinder ist das Schwimmabzeichen Bronze sozusagen der Führerschein für den Badbesuch ohne Begleitpersonen. Gemeinsam mit der Deutschen Sporthochschule Köln startet die DLRG derzeit ein Kooperationsprojekt, das sich mit der Abnahme des auch als Freischwimmer bekannten Abzeichens befasst.Das Deutsche Schwimmabzeichen Bronze gilt als Nachweis dafür, sicher schwimmen zu können. Prüflinge müssen unter anderem 15 Minuten schwimmen und belegen, dass sie die Baderegeln kennen. Das Studienprojekt wird sich mit dem Verständnis der Prüfenden - etwa in Schwimmvereinen und Schulen - zu den bestehenden Prüfungsanforderungen auseinandersetzen. Es verfolgt das Ziel, noch mehr Klarheit über geltende Prüfkriterien zu schaffen und Interpretationsspielräume für die Ausbildung in der Breite zu verkleinern.Dr. Ilka Staub und Michel Brinkschulte vom Institut für Vermittlungskompetenz in den Sportarten der Deutschen Sporthochschule Köln führen dazu in einem ersten Schritt eine quantitative Befragung durch. Diese soll die subjektiven Erfahrungen einer großen Anzahl von Prüferinnen und Prüfern (z.B. Lehrscheininhaberinnen und Ausbilder Schwimmen) bei der Abnahme der Schwimmabzeichen ermitteln. "Wir wollen so beispielsweise erfassen, auf welche Weisen die Prüfenden die Baderegeln abfragen, wie sehr sie beim Kopfsprung auf technische Aspekte achten oder ob sie das Berühren des Beckenrandes beim Streckenschwimmen tolerieren", erklärt Dr. Ilka Staub. Das dient als Grundlage, um belastbare Kriterien für eine vergleichbarere Abnahme des Schwimmabzeichens Bronze zu entwickeln.In einer weiteren Befragung sollen ausgewiesene Expertinnen und Experten mithelfen, standardisierte Festlegungen zum Verständnis der Prüfungskriterien zu formulieren. Die Kriterien werden schlussendlich in einer weiteren quantitativen Erhebung mit prüfberechtigten Personen in unterschiedlichen Abnahme-Umgebungen erprobt - inklusive Lehr- und Prüfungssituationen.Dazu sagt Dr. Christoph Freudenhammer aus der Leitung Ausbildung der DLRG: "Wir sind sehr daran interessiert, das Lehren des Schwimmens durch wissenschaftliche Erkenntnisse weiter zu verbessern. Die Deutsche Sporthochschule Köln ihrerseits bietet Praxispartnern exzellente wissenschaftliche Untersuchung im Forschungsfeld. Gemeinsam werden wir von diesen Forschungsergebnissen profitieren, indem wir in der Zusammenarbeit Erkenntnisse für die Lehr- und Ausbildungstätigkeit im Schwimmen gewinnen können."Auch das Projektteam an der Deutschen Sporthochschule Köln freut sich auf die Zusammenarbeit: "Die DLRG ist für uns ein starker Partner, um bei dieser gesellschaftsrelevanten Aufgabe entscheidende Schritte gehen zu können", sagt Dr. Ilka Staub. Für die Praxis bedeutet das, dass den Prüferinnen und Prüfern die Entscheidungsprozesse bei der Abnahme von Schwimmabzeichen zukünftig erleichtert werden. Durch ein gemeinsames Verständnis, wie die bekannten Prüfungskriterien auszulegen sind, wird eine größere Klarheit bei der Abnahme des Schwimmabzeichens Bronze entstehen. Prüfungssituationen werden durch diese Methodik vergleichbarer. Das ist wichtig, denn das Bronze-Abzeichen (Freischwimmer) ist zum Beispiel oft eine Zugangsvoraussetzung für schulische Wasseraktivitäten wie eine Klassenfahrt an den See oder die Küste.Link zur Befragung für Prüfende in der Schwimmausbildung:ww2.unipark.de/uc/BronzeabzeichenDas Projektteam:Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Vermittlungskompetenz in den Sportarten, Abteilung Didaktik und Methodik der Sportarten- Dr. Ilka Staub, E-Mail: i.staub@dshs-koeln.de- Michel Brinkschulte, E-Mail: m.brinkschulte@dshs-koeln.deDLRG Bundesverband, Ausbildung und Prävention- Dr. Christoph Freudenhammer, E-Mail: DSHS-Schwimmen@DLRG.de- Dr. Harald Rehn (M.A.), E-Mail: DSHS-Schwimmen@DLRG.deÜber die Deutschen SchwimmabzeichenDie Deutsche Prüfungsordnung Schwimmen regelt seit 1977 die Prüfungsbedingungen und -berechtigungen in der Schwimmausbildung. Darin enthalten sind die Schwimmabzeichen Bronze, Silber und Gold sowie das Anfängerzeugnis "Seepferdchen" - eine vorbereitende Prüfung auf das Schwimmen. Die Rettungsschwimmabzeichen sind ebenfalls Bestandteil der Prüfungsordnung. Deren aktuelle Fassung ist am 1. Januar 2020 veröffentlicht worden. Sie ist mit der Kultusministerkonferenz der Länder für den Schwimmunterricht an Schulen abgestimmt.Über die DLRGDie DLRG als private Wasserrettungsorganisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren. Hierfür klären ihre ehrenamtlich Aktiven über Wassergefahren auf, bringen Menschen das Schwimmen bei und bilden sie im Rettungsschwimmen aus. Zudem wachen fast 49.000 Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer über die Sicherheit von Badegästen und Wassersportlern. 2023 nahmen die Prüfenden in den örtlichen Vereinen der DLRG fast 95.000 Schwimmabzeichen ab; davon knapp 45.000 Bronze-Abzeichen.Über die Deutsche Sporthochschule KölnDie Deutsche Sporthochschule Köln, 1947 in Köln gegründet, vereint qualifizierte Lehre, internationale Forschung und Spitzensport auf höchstem Niveau. Sie ist Deutschlands einzige Universität, die sich ausschließlich dem Themenfeld Sport und Bewegung widmet. An 19 Instituten, vier An-Instituten und fünf Transferzentren wird das vielfältige und spannende Gebiet der Sportwissenschaft in allen seinen Facetten detailliert unter die Lupe genommen.Pressekontakt:Martin HolzhauseLeiter DLRG PressestelleTelefon: 05723 955 442Mobil: 0162 175 12 04E-Mail: presse@dlrg.deOriginal-Content von: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7044/5823096