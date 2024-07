Aktienkurs unter Druck nach schwachem Quartal

Die Aktie der Deutschen Lufthansa erlebte einen Rückgang im heutigen Handel und notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 5,70 EUR, was einem Verlust von 2,4 Prozent entspricht. Sie erreichte im Tagestief sogar 5,66 EUR. Das 52-Wochen-Hoch der Aktie lag bei 9,25 EUR, was einer Differenz von 62,28 Prozent entspricht. Zudem erreichte die Aktie am 12.07.2024 mit 5,57 EUR ihr 52-Wochen-Tief. Die künftigen Dividendenausschüttungen werden auf 0,271 EUR je Aktie geschätzt, eine Verringerung gegenüber den 0,300 EUR des Vorjahres. Analysten prognostizieren ein mittleres Kursziel von 7,69 EUR.

Prognosesenkung trotz Umsatzsteigerung

Im zweiten Quartal 2024 verzeichnete die Lufthansa einen erwarteten Gewinnrückgang, was zu einer Herabsetzung der Jahresprognose führte. Trotz dieses Rückgangs wurde der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 5,34 Prozent auf 7,39 Mrd. EUR gesteigert. Die börsliche Reaktion auf die Prognosensenkung fiel jedoch moderat aus, da viele bereits mit schlechten Zahlen rechneten. Analysten erwarten, dass Lufthansa im Jahr 2024 einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie erzielen wird. Beobachter bleiben gespannt auf die offiziellen Ergebnisse für das zweite Quartal 2024, die am 31.07.2024 erwartet werden.

