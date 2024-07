Köln (ots) -"Máxima" - die mit Spannung erwartete Serie, die das faszinierende Leben der amtierenden niederländischen Königin enthüllt! RTL+ zeigt die Royal Romance als packenden Sechsteiler, von ihren frühen Jahren in Argentinien und New York bis zu ihrem neuen Leben als Königin der Niederlande. Von dem Moment an, in dem Máxima an der Seite von Kronprinz Willem-Alexander erscheint, steht sie im Rampenlicht. Doch als er um ihre Hand anhält, holt sie die Vergangenheit ein... RTL+ präsentiert die hochemotionale Serie "Máxima" ab Samstag, 17. August im Stream.Deutsche TV-Premiere feiern die Folgen am Sonntag, 18. August und Sonntag, 25. August bei RTL Passion. Der Pay-TV-Sender zeigt jeweils drei Folgen um 20:15 Uhr.Máxima wird von der argentinischen Schauspielerin Delfina Chaves ("The Secret oft he Greco Family") gespielt, Kronprinz Willem-Alexander von Martijn Lakemeier ("The East"). Die Rollen des früheren Herrscherpaars Claus von Amsberg und Königin Beatrix übernehmen Sebastian Koch ("Das Leben der Anderen") und Elsie de Brauw ("Zum Tod meiner Mutter")."Máxima" basiert auf dem Buch "Máxima Zorreguieta: Motherland" von Marcia Luyten, das von De Bezige Bij in den Niederlanden veröffentlicht wurde. Millstreet Films produziert in Koproduktion mit Beta Film und FBO. Die Serie wurde in mehr als 25 Länder verkauft und eine 2. Staffel ist bereits bestellt worden. Beta Film verantwortet den Weltvertrieb.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Ernst Rudolf | Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221 456-74310 | ernst.rudolf@rtl.deOriginal-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/5823120