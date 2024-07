EQS-Ad-hoc: CeoTronics AG Audio . Video . Data Communication / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

CeoTronics AG Audio . Video . Data Communication: CeoTronics erhält zweiten SmG-Abruf für 2025 über 30.000 CT-MultiPTT



15.07.2024 / 11:44 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die CeoTronics Aktiengesellschaft Audio Video Data Communication hat aus dem bereits am 16. April 2024 gemeldeten Auftragseingang (SmG, Sprechsatz mit Gehörschutz) für das verbindliche Mindestabnahmevolumen einen zweiten Losabruf "2025" über die gesamte restliche Mindestabnahmemenge von 30.000 Führungs- und Soldaten-PTT - CT-MultiPTT 3C und 1C für den querschnittlichen Einsatz bei der Bundeswehr - erhalten. Entgegen der bisherigen Annahme, dass diese restliche Mindestabnahmemenge auch in kleineren Jahresmengen zwischen 2025 und 2030 abgerufen werden kann, ist nunmehr davon auszugehen, dass der 2025er-Abruf komplett im CeoTronics-Geschäftsjahr 2025/2026 produziert, geliefert und abgerechnet wird.

Dieser zweite Losabruf "2025" für die CT-MultiPTT's erhöht nicht den Auftragsbestand, da die Mindestabnahmemenge insgesamt bereits bei Vertragszeichnung erfasst wurde. Allerdings stellt die Lieferung der gesamten garantierten Restmenge aus dem Vertrag bereits schon im CeoTronics-Geschäftsjahr 2025/2026, eine signifikante Information für den Umsatzausblick in das CeoTronics-Geschäftsjahr 2025/2026 dar. Zu späteren Zeitpunkten darüber hinaus verbindlich beauftragte Losabrufe bzw. verbindlich beauftragte optional angebotene Produkte sowie separat zu beauftragende Produkte - jeweils im Zusammenhang mit dem SmG-Projekt - werden entsprechend sukzessiv in den Auftragsbestand genommen. Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication (ISIN: DE0005407407), Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Deutschland, wird im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse geführt.



Ende der Insiderinformation



15.07.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com