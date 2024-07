Anhaltende Zinssenkungshoffnungen nach frischen Konjunkturdaten haben die Wall Street am Freitag abermals in Rekordlaune versetzt. Der wichtigste Technologie-Index war vor dem Wochenende aber nicht die treibende Kraft und verzeichneten nur leichte Aufschläge, nachdem der Nasdaq100 am Vortag noch unter Gewinnmitnahmen gelitten hatten. Bei Broadcom-Aktie legten die Bullen zuletzt auch eine Verschnaufpause ein, aber eine wichtige Maßnahme könnte nun für neuen Schwung sorgen.

