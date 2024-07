© Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo



Bitcoin ist so stark gestiegen, wie seit drei Wochen nicht mehr. Ein Attentat auf Donald Trump beflügelt die Spekulationen, dass sich die Chancen des ehemaligen Präsidenten auf eine Wiederwahl verbessert haben.Der Bitcoin ist nach den Schüssen auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump am Montag um bis zu 4,9 Prozent auf über 63.000 US-Dollar angestiegen. Marktteilnehmer vermuten dahinter eine mögliche Reaktion sowohl auf die wahrgenommene erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der Republikaner die Präsidentschaftswahlen im November gewinnt, als auch auf ein instabileres politisches Umfeld. Trump wurde bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania ins Ohr geschossen. Der Vorfall löste eine …