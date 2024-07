Frankfurter Börsenbriefs

Ähnlich wie der Kupferpreis hat auch der Silberpreis seine Konsolidierung beendet. Die technischen Voraussetzungen für einen erneuten Anlauf auf das alte Hoch bei 32,52 $ je Unze sind damit geschaffen. Das fundamentale Umfeld für steigende Silberpreise ist ebenfalls gegeben.Die mittel- bis langfristigen Aussichten für den Silberpreis sind anhaltend gut: Die Nachfrage nach dem Edelmetall wird zunehmen. Das gilt vor allem im Bereich der Dekarbonisierung - etwa in der Photovoltaik, in der Windenergie, bei Batteriespeichern (stationär und für E-Autos) oder als Katalysator für die Produktion von grünem Wasserstoff. Oben rechts stehende Grafik macht deutlich, dass das Angebotsdefizit bei Silber in den nächsten Jahren hoch bleiben wird. Wenn die Nachfrage das Angebot dauerhaft übersteigt, ist es die logische Konsequenz, dass der Preis des zugrunde liegenden Rohstoffs steigt. Hinzu kommt: Angesichts der geopolitschen Rahmenbedingungen samt hoher Schulden in den USA und in Europa nimmt auch der Vermögensschutz-Charakter von Silber in der Bedeutung zu.