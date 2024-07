© Foto: Gene J. Puskar - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Die Aktie von Trump Media legt in der US-Vorbörse um fast 70 Prozent zu, nachdem Ex-Präsident Donald Trump am Wochenende einen Anschlagsversuch überlebt hat.Noch ist die erneute Wahl von Ex-Präsident Donald Trump in das wichtigste Amt der Welt nicht sicher. Bis zu den US-Präsidentschaftswahlen sind es noch rund dreieinhalb Monate. Bitcoin legt zu, Trump-Aktie explodiert! Nach dem gescheiterten Mordanschlag am vergangenen Wochenende schätzen aber viele Beobachter die Chancen auf eine Amtsübernahme deutlich höher ein. Am Markt jedenfalls lassen sich zum Wochenauftakt erste Anzeichen eines "Trump-Trades" erkennen. So steigt zum Beispiel die Kryptowährung Bitcoin deutlich und kann sich damit …