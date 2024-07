Bieswang (ots) -Wohnraum in Deutschland für Durchschnittsverdiener wieder bezahlbar machen - das ist die Mission von Markus Gegg. So bietet der Gründer und Geschäftsführer der Immobilien Gegg GmbH besondere Baukonzepte an, die sich durch eine hohe Preiseffizienz und die nachhaltige Massivholzbauweise auszeichnen. Von welchen Vorteilen Privatkunden und Investoren profitieren, wie das Wissen aus seinem zweiten Unternehmen, der Zimmerei Gegg GmbH, in das Immobilienunternehmen einfließt und welche Ziele er verfolgt, erfahren Sie hier.Nachdem die Krise in der deutschen Baubranche weiterhin anhält, wird im Bundestag über Maßnahmen für bezahlbares Bauen und Wohnen diskutiert. Hohe Zinsen, gestiegene Materialkosten, Lieferengpässe und gesetzliche Neubaustandards haben in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass das Bauen nicht nur für Privatkunden, sondern auch für Investoren nicht mehr rentabel ist und sogar ganze Bauprojekte auf Eis gelegt wurden. Angesichts der zunehmenden Wohnraumknappheit in Deutschland ist die Entwicklung bedenklich. So gibt es seitens der Politik vermehrt Zugeständnisse, die den lahmenden Wohnungsbau antreiben sollen. Trotzdem bleibt die Lage angespannt, denn auch die Banken zeigen sich verhalten und stellen Bedingungen für die Kreditvergabe auf, die kaum jemand erfüllen kann. "Vor allem im Bereich der Privatkunden und Investoren sorgt die aktuelle Marktsituation für Unsicherheit und Angst. Menschen mit durchschnittlichen Einkommen können sich Wohnraum kaum noch leisten", betont Markus Gegg."Unser Ziel ist es, zu den Wurzeln zurückzukehren und dafür zu sorgen, dass auch Normalverdiener, Zugang zu bezahlbarem Wohnraum finden", fährt der Gründer und Geschäftsführer der Immobilien Gegg GmbH fort. Mit seinem Unternehmen hat es sich Markus Gegg zur Aufgabe gemacht, Grundstücke zu kaufen, um darauf zu bauen. Auch Bauträgergeschäfte und Sanierungen, in denen sein Betrieb als Generalunternehmer fungiert, gehören zum Angebot. Neben dem branchenspezifischen Fachwissen, das er als Geschäftsführer der Zimmerei Gegg GmbH in den vergangenen dreiundzwanzig Jahren aufbauen konnte, zeichnet sich Markus Gegg außerdem durch eine umfassende Expertise im Bereich von Energiekonzepten sowie Brand- und Schallschutzmaßnahmen aus. Darüber hinaus profitieren seine Kunden deutschlandweit von der nachhaltigen Bauweise und den effizienten Strategien der Immobilien Gegg GmbH, mit denen stets ein angemessenes Preisniveau erreicht wird.Nachhaltiges, modernes und kosteneffizientes BauenDie Immobilien Gegg GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, wieder bezahlbaren Wohnraum für Menschen mit durchschnittlichem Einkommen zu schaffen. Dabei setzt das Unternehmen vornehmlich auf den Bau mit Massivholz. "Die massive Holzbauweise bietet nicht nur den Vorteil, dass Projekte innerhalb kurzer Zeit realisiert werden können, sondern sorgt auch für mehr Wohnraum, da die Außenhülle bei gleichen Dämmeigenschaften signifikant dünner sein kann als bei einem Steinbau", verrät Markus Gegg. Zudem zeichnet sich ein Bau aus Massivholz durch seine hohe Nachhaltigkeit aus.Neben den kurzen Bauzeiten und dem zusätzlichen Raumgewinn hat der Geschäftsführer der Immobilien Gegg GmbH weitere Einsparpotenziale identifiziert: Durch den Verzicht auf Luxuselemente wie beispielsweise elektrische Raffstoren oder eine Regendusche sowie besondere Installationsweisen schaffen es Markus Gegg und sein Team, die Baukosten auf einem geringen Niveau zu halten - das kommt nicht nur Privatkunden, sondern auch Investoren entgegen. "Für das Wohnen sind im Prinzip zwei Dinge wichtig: die Hülle und die Technik. Zusätzlicher Luxus ist oft überflüssig", erklärt der Bauunternehmer.Immobilien Gegg GmbH: Erfahrung, Expertise und große ZieleAls Geschäftsführer der Zimmerei Gegg GmbH hat Markus Gegg seit der Gründung im Jahr 2001 einen großen Erfahrungsschatz aufbauen können. Als er 2009 damit begann, Massivholzhäuser zu bauen, wuchs sein Unternehmen um erfahrene Bauleiter, die umfangreiche Netzwerke mitbrachten. Gleichzeitig konnte Markus Gegg seine Expertise im Bereich Schall- und Brandschutz weiter ausbauen. So hat sich der Massivholzbau stetig weiterentwickelt, bis 2017 die Immobilien Gegg GmbH daraus entstand.Bereits im darauffolgenden Jahr realisierte das Immobilienunternehmen sein erstes Großprojekt: ein nachhaltiges Studentenwohnheim mit zehn Wohneinheiten. Nach der Einstellung eines Projektleiters mit zwei Jahrzehnten Erfahrungen mit Großprojekten sollen mit dem nächsten Bauvorhaben mindestens sechzig Wohneinheiten entstehen. "Mein Ziel ist es, in Deutschland so viel bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum wie möglich zu schaffen. Dafür habe ich den Zimmereibetrieb verkleinert und fokussiere mich mit der Immobilien Gegg GmbH zukünftig auf immer anspruchsvollere Bauprojekte. Unser Ziel ist es so, bezahlbare Bedingungen für Privatkunden und Investoren zu schaffen", verrät Markus Gegg.Sie wollen in Großprojekte für bezahlbaren Wohnraum aus nachhaltigem Massivholz investieren? Melden Sie sich jetzt bei Markus Gegg von der Immobilien Gegg GmbH (https://zimmerei-gegg.de/) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:Immobilien Gegg GmbHVertreten durch: Markus GeggE-Mail: info@immobiliengegg.deWebseite: https://immobiliengegg.deOriginal-Content von: Immobilien Gegg GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175667/5823223