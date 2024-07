Google-Mutter Alphabet mit Mega-Übernahme

Werbung







Alphabet plant die größte Übernahme der Firmengeschichte. Laut verschiedener Medienberichte steht das Cybersecurity-Start-up Wiz Im Fokus.



Vor ein paar Wochen gab es Meldungen, dass Google die Pläne zur Übernahme von HubSpot aufgegeben hat. Das Technologieunternehmen konzentriert jetzt seine Anstrengungen auf ein mögliches neues Geschäft: Der Kauf von der US-amerikanischen Wiz. Das Software-Start-up ist einer der am schnellsten wachsenden Firmen des Sektors und bietet Cloudbasierte Cybersicherheitslösungen auf der Grundlage künstlicher Intelligenz. Mit einem Umsatz von rund 350 Millionen US-Dollar zeigt sich Wiz ambitioniert und versucht weiter zu wachsen. Gemäß Firmenangaben nutzen mehr als 40% der Fortune 100 Konzerne diese Services.



Laut dem Bericht vom Wall Street Journal sollte sich die Transaktion von über 23 Milliarden Euro schon in "fortgeschrittenen Gesprächen" befinden. Dennoch haben sie sich die beteiligten Unternehmen noch nicht zum Thema geäußert. Die Alphabet-Aktie bleibt vorbörslich im Finanzmarkt ruhig.









Quelle: HSBC