München (ots) -Am Sonntag, 14. Juli, sind mit dem Finale Spanien - England in Berlin die ARD-Übertragungen von der UEFA EURO 2024 zu Ende gegangen. 21,642 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Begegnung Spanien - England live im Ersten, der Marktanteil lag bei 67,4 Prozent. Damit war es das erfolgreichste Finale ohne deutsche Beteiligung bei einer EM seit zwanzig Jahren. Insbesondere in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte das Spiel punkten: 77,3 Prozent Marktanteil wurden hier erreicht, das entsprach 7,730 Millionen Zusehenden.ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Unsere Übertragungen von der Fußball-EM waren ein großartiger Erfolg, auf allen ARD-Plattformen, aber insbesondere auch im Fernsehen. Mit über 27 Millionen Zuschauern beim Viertelfinale gegen Spanien hat das Zuschauerinteresse wieder deutlich angezogen. Man hat nicht nur an der Stimmung im Land, sondern auch an den Einschaltquoten gemerkt, dass die deutsche Nationalmannschaft das Publikum, und das über alle Altersgruppen hinweg, wieder begeistern konnte."Die deutschen Spiele im Ersten wurden im Schnitt von 26,27 Millionen Zuschauern (77,5 Prozent Marktanteil) gesehen. Spitzenreiter - und damit das am besten eingeschaltete Spiel bei dieser EM - war dabei die ARD-Übertragung des Viertelfinal-Aus der deutschen Elf gegen den späteren Europameister Spanien mit 27,154 Millionen (80,9 Prozent Marktanteil) am 5. Juli. In der Spitze verfolgten die Begegnung sogar über 30 Millionen. Großes Interesse gab es auch bei den 14- bis 49-Jährigen an dieser Partie: 9,543 Millionen wurden bei den jüngeren Zuschauern erreicht, das entsprach einem Marktanteil von 89,4 Prozent. Insgesamt waren alle Spiele, die live in der ARD gezeigt wurden, sehr stark nachgefragt und wurden im Schnitt von 14,32 Millionen Zuschauern (54,3 Prozent Marktanteil) im Ersten gesehen."Insgesamt bin ich sehr stolz auf unsere Sendungen - wir haben ein gelungenes Konzept mit den richtigen Protagonistinnen und Protagonisten perfekt umgesetzt und damit Alt und Jung, Groß und Klein während dieser Fußball-EM in Deutschland erreicht," so Axel Balkausky. "Auch mit dem 'Sportschau-EM-Kneipenquiz' hatten wir für dieses Turnier die richtige Idee!"Das für die ARD-Übertragungen von der UEFA EURO 2024 neu geschaffene Late Night-Format aus der Kneipe "Zum Kuhhirten" in Bochum verzeichnete über die Dauer des Turniers hinweg beachtliche Zuschauerzahlen. Zur späten Stunde, immer im Anschluss an die Live-Übertragungen in der ARD, waren im Schnitt 1,68 Millionen beim Quizzen dabei, der Marktanteil lag bei knapp 18 Prozent über alle elf Sendungen.