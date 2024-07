Die US-Erdgaspreise, die nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine im Jahr 2022 einen Höchststand von über 9 USD/MMBtu erreichten, sind zwar gesunken, stehen aber jetzt aufgrund von Produktionskürzungen der großen Produzenten vor einer Erholung. Die EIA prognostiziert einen Preisanstieg um 38 % auf 2,90 USD/MMBtu in der zweiten Jahreshälfte 2024 und einen weiteren Anstieg auf 3,30 USD/MMBtu bis 2025, was auf die neue Nachfrage nach Flüssigerdgasexporten zurückzuführen ist. Die Umsätze der Deutsche Rohstoff, die im GJ23 rund 9 % der Gesamteinnahmen ausmachten, könnten von diesen höheren Preisen erheblich profitieren, da jeder Anstieg des Gaspreises um 1 USD einen Zuwachs von rund 5-6 Mio. EUR bedeutet. In Anbetracht der aktuellen Entwicklung des WTI-Preises und der bullischen Gaspreisaussichten kann der Kursrückgang der Deutsche Rohstoff-Aktie als Kaufgelegenheit betrachtet werden. mwb researchs Kursziel von 56,70 USD impliziert ein Aufwärtspotenzial von fast 50 %. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Deutsche%20Rohstoff%20AG