Im zweiten Quartal verzeichnete Nordex einen Auftragseingang von 1,62 GW. Das sind 20% weniger als im Vorjahr. Dies ist jedoch nicht ungewöhnlich nach einem starken Q1, in dem der Auftragseingang um 108% gegenüber dem Vorjahr gestiegen war. Insbesondere der durchschnittliche Verkaufspreis von EUR 0,96 Mio. pro MW in Q2 gegenüber EUR 0,84 Mio. pro MW in Q1 übertraf die Erwartungen und spiegelt die verbesserten Marktbedingungen und den Erfolg der Nordex-Strategie wider. Diese Entwicklung unterstreicht die Widerstandsfähigkeit von Nordex und signalisiert einen vielversprechenden Ausblick, insbesondere mit den ersten Aufträgen aus den USA. Der höhere durchschnittliche Verkaufspreis sollte die zukünftigen Margen erhöhen, so dass die von Nordex angestrebte durchschnittliche EBITDA-Marge von 8 % leichter erreicht werden kann. In Erwartung eines nachhaltig profitablen Wachstums bekräftigen die Analysten von mwb research ihre Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von 22,00 Euro. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Nordex%20SE.