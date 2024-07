CompuGroup Medical (CGM) hat nach der Gewinnwarnung von letzter Woche beschlossen, den Veröffentlichungstermin für die Finanzergebnisse des ersten Halbjahres des Geschäftsjahres 24 vorzuziehen. Im zweiten Quartal meldete CGM einen Umsatz von 277,2 Mio. EUR, was einem Rückgang von 9% gegenüber dem zweiten Quartal 23 entspricht. Das bereinigte EBITDA sank um 27% auf 53,6 Mio. EUR und das Ergebnis je Aktie fiel von 0,60 EUR auf 0,27 EUR. CGM hatte seine Prognose für das Geschäftsjahr 24 revidiert und rechnet nun mit einem organischen Umsatzrückgang von bis zu 2% und einem bereinigten EBITDA zwischen 220 und 250 Mio. EUR, was auf den anhaltenden Druck durch geringere einmalige Umsätze und verzögerte Projekte zurückzuführen ist. Trotz der schwachen Performance wird erwartet, dass strategische Akquisitionen und Investitionen in KI und datengesteuerte Lösungen das langfristige Wachstum und die Profitabilität unterstützen werden, weshalb die Analysten von mwb research an ihrer Einschätzung festhalten. Bleibt ein KAUFEN mit einem unveränderten Kursziel von EUR 27,50.Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/CompuGroup%20Medical%20SE