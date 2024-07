Anleger, die vor einem Jahr in die DroneShield-Aktie (WKN: A2DMAA) investiert haben, dürfen sich glücklich oder schlau (oder beides) schätzen. Innerhalb der letzten zwölf Monate hat sich der Kurs des australischen Herstellers von Drohnenabwehrtechnologie exakt verzehnfacht. Was steckt hinter dieser atemberaubenden Kursrallye? Die Zukunft der Kriegsführung Der Krieg in der Ukraine gibt der Welt einen Vorgeschmack darauf, wie militärische Auseinandersetzungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...