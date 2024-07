Die drastisch gestiegenen Schadenaufwendungen haben einen weiteren Versicherer dazu veranlasst, seinen Kfz-Bestand zu bereinigen: Rhion wird in Zukunft nicht mehr mit der DEMA zusammenarbeiten. Ganz aufgeben will der Versicherer das Kfz-Geschäft jedoch nicht. Ein weiterer Versicherer hat angesichts der aktuell schwierigen Situation im Bereich Kfz-Versicherung Änderungen in seinem Bestand angekündigt: Laut Berichten der Branchenpublikation Versicherungswirtschaft heute werden die Rhion Versicherung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...