Krypto News: Altcoins boomen um 4 % nach Attentatversuch auf Donald Trump!

Die Woche startete heute mit einem deutlichen Aufschwung fasat aller Kryptowährungen, allen voran Bitcoin. Diese plötzliche Rallye ereignete sich gerade einmal einen Tag nach dem versuchten Attentat auf den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Die Meinungen scheiden sich jedoch darüber, ob dieses Attentat seine Kanditatur nach vorne bringen könnte, oder nicht. Aber eines steht fest: der Zwischenfall trieb den gesamten Kryptomarkt in die Höhe - auch Altcoins konnten um über 4 Prozent steigen

Trump wurde am Samstag bei einer Kundgebung in Pennsylvania ins Ohr geschossen. Sein Team versicherte jedoch schnell, dass er den Umständen entsprechend wohlauf sei. Manche Investoren glauben nun, dass dieser Angriff seine Aussichten auf eine Rückkehr ins Weiße Haus erhöht hat. Es wird erwartet, dass diese Woche viele Wetten auf seinen Erfolg abgeschlossen werden.

In der bevorstehenden Wahl im November tritt Trump gegen den amtierenden demokratischen Präsidenten Joe Biden an. Trump hat sich immer wieder lautstark gegen die Bestrebungen der Demokraten ausgesprochen, die Kryptowährungsbranche stärker zu regulieren. Schon im Juni, während einer Veranstaltung in San Francisco, stellte er sich als leidenschaftlicher Verteidiger der Kryptowährungen dar, obwohl er bisher noch keine konkreten Details zu seiner geplanten Kryptopolitik vorgelegt hat.

Am Montag notierte Bitcoin mit einem Plus von 4,36 % bei 62.644,00 US-Dollar. Auch Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung, legte um 4,33 % zu und erreichte 3.340,57 US-Dollar. Der gesamte Kryptowährungsmarkt stieg von gestern auf heute um 3,72 %. Unterdessen stiegen andere beliebte Kryptowährungen wie Solana, XRP, Toncoin, Dogecoin, Cardano, Tron, Shiba Inu, Avalanche, Polkadot, Chainlink und NEAR Protocol um bis zu 4 %.

Startet nun der nächste Bullrun für Kryptowährungen - insbesondere Altcoins? Wer nun die Gelegenheit nutzen möchte, sollte sich vor allem Presales näher ansehen, wie beispielsweise WienerAI (WAI), dessen Vorverkauf in weniger als 16 Tagen endet.

Kryptowährungen stark im Plus

Über das Wochenende gab es einen bemerkenswerten Anstieg am Kryptomarkt, ausgelöst durch das versuchte Attentat auf den ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Der Marktwert stieg um 3,72 %, und die Bitcoin-Preise überschritten zum ersten Mal seit zehn Tagen die Marke von 60.000 $. Auch der MAGA (TRUMP) Memecoin legte kräftig zu, mit einem Anstieg von über 30 %. Zusätzlich wurde bekannt, dass Deutschland seine Bitcoin-Verkäufe abgeschlossen hat.

Laut Rajagopal Menon, Vizepräsident von WazirX, spiegeln diese Entwicklungen die Marktstimmung und die Reaktion der Wähler wider. Er betonte jedoch, dass Bitcoin nachhaltigere Faktoren braucht, um den Preisanstieg aufrechtzuerhalten.

CoinMarketCap berichtet, dass die Gesamtmenge der Stablecoins nun 57,32 Milliarden $ beträgt, was 91,02 % des gesamten 24-Stunden-Volumens des Kryptomarktes ausmacht. Bitcoin hat in den letzten 24 Stunden seine Marktkapitalisierung auf 1,24 Billionen $ erhöht und hält nun eine Dominanz von 53,86 %. Das BTC-Volumen stieg in den letzten 24 Stunden um 26,14 % auf 27,41 Milliarden $.

"Bitcoin liegt aktuell bei über 62.000 $, nachdem er einen Schub durch den Attentatsversuch auf Trump erfahren hat. Der Vorfall hat die Marktstimmung erheblich beeinflusst, da Trumps Chancen auf einen Wahlsieg 2024 laut verschiedenen Analysen auf 70 % gestiegen sind. Trumps pro-Krypto-Haltung hat die positive Stimmung in der Kryptogemeinschaft weiter angeheizt und den Bitcoin-Preis von einem Tiefstand von 53.000 $ nach oben getrieben", erklärte der Markets Desk von CoinSwitch.

Auch Altcoins legen zu - Zeit für neue Kryptos?

Da nun auch Altcoins regelrecht beflügelt wurden, legen auch Meme-Coins deutlich zu. Unter anderem auch Presaleswie etwa WienerAI. Nach all den jüngsten Ereignissen kündigte WienerAI heute an, dass sein Presale am 31. Juli beendet wird. Bereits jetzt wurden über 7,4 Millionen $ gesammelt. WienerAI wird als das "ChatGPT der Kryptowährungen" bezeichnet und bietet mit seinem sympathischen Maskottchen - einer Mischung aus Hund und Wiener - eine benutzerfreundliche Handelsplattform.

Dieser KI-gesteuerte Handels-Chatbot vereinfacht den Kryptowährungshandel für Anwender aller Erfahrungsstufen. Mit nur noch 16 verbleibenden Tagen im Vorverkauf stellt der aktuelle Token-Preis von $0.00073 pro $WAI eine einmalige Investitionsmöglichkeit dar.

Nach dem Vorverkauf plant WienerAI, sich an globalen Börsen notieren zu lassen, was den Wert der Tokens voraussichtlich erheblich steigern wird. Prognosen deuten darauf hin, dass das Investment sich möglicherweise um das Hundertfache erhöhen könnte, da das Projekt erfolgreich die Trends von 2024 in den Bereichen KI und Meme Coins vereint. Wer jetzt noch auf der Suche nach einem neuen Projekt oder einer neuen Kryptowährung ist, könnte bei WAI genau richtig sein.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.