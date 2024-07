Augsburg (ots) -NTS INSPIRATION 2024Auch dieses Jahr ließen sich zahlreiche Gäste bei der NTS INSPIRATION in der WWK Arena in Augsburg inspirieren. Das Event-Format des IT-Dienstleisters NTS Deutschland GmbH bot den rund 170 Teilnehmenden einen faszinierenden Blick auf die aktuelle und zukünftige Stufe der Digitalisierung. Mit bereits 7 Standorten in Deutschland kreiert die NTS Gruppe gemeinsam mit High-End-Herstellern wie beispielsweise Cisco Lösungen für Network, Collaboration, Security, Data Center und Cloud. Der IT-Dienstleister mit einem Konzernumsatz von 341 Mio. Euro ist bekannt für eine außergewöhnliche Service- und Kundenorientierung.NTS Inspiration gilt als Format, das auf IT-Verantwortliche und visionäre Unternehmer:innen abzielt, sich aber auch Themen abseits klassischer IT-Bereiche widmet. Über 170 Gäste folgten am 11. Juli 2024 den Vorträgen und dem Rahmenprogramm des IT-Dienstleisters NTS. Neben dem "Nordischen Weg zum Glück", der Analyse kriminalpsychologischer Ansätze als auch einem Digitalisierungsansatz, der im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut geht, gab es auch Einblicke in klassische IT-Themen. Der Bogen spannte sich von AI-ready Data Center Ansätzen, über erprobte Security-Strategien bis hin zu Managed Service Modellen. Moderatorin Sylvia Walker führte charmant und professionell durch den Tag.Jürgen Tabojer, Managing Director NTS Deutschland und Alexander Albler, Chief Executive Officer & Miteigentümer NTS, hießen alle Gäste herzlich willkommen. Albler bekräftigt den eingeschlagenen und erfolgreichen Weg der NTS Deutschland GmbH: "Wir möchten mit NTS Deutschland weiterhin qualitativ wachsen, um unsere Kunden bestmöglich zu unterstützen." Jürgen Tabojer, Managing Director NTS Deutschland, beantwortet die Frage, warum NTS sich in Deutschland so wohlfühle, mit einem Augenzwinkern: "Wir sind ein cooler Haufen und fühlen uns einfach wohl. Mit bereits 7 Standorten sind wir in den betreffenden Regionen trotz Digitalisierung sehr nah am Kunden. Wir wollen weiter in den Norden gehen, Richtung Frankfurt und Nordrhein-Westfalen."Mut zu neuen Wegen - Erfolg durch Reduktion und EntscheidungsfreudeEinen sportlichen Einstieg und starken Auftakt machte Benedikt Böhm, internationaler Geschäftsführer des Skitourenausrüsters Dynafit und Extremskibergsteiger. Seine Marke entwickelte sich aus der Insolvenz heraus zum anerkannten Weltmarktführer für Equipment rund um den Skitourensport. Böhm ist bekannt dafür, dass er Berge bis zu 8.000 m Höhe besteigt und das nicht nur ohne Sauerstoff und Fremdhilfe, sondern im sogenannten "Speed-Stil", um das Risiko durch einen kürzeren Aufenthalt in der Todeszone zu reduzieren. "80 Prozent des Erfolges ist Vorbereitung, 20 Prozent Flexibilität", so der Dynafit-Geschäftsführer und Extremskibergsteiger. Er sprach auch über Grenzerfahrungen beim Bergsteigen, die auch für seine Managementkarriere hilfreich waren. Die Reduktion auf das Essentielle und die Leichtigkeit durch Reduktion gelten für Böhm als übertragbare Erfahrungen vom Sport auf die Business-Welt. Der erfolgreiche Unternehmer bekräftigte die Erkenntnis, dass es keinen Mut, ohne Angst gäbe: "Die beste Antwort auf Ungewissheit ist Klarheit. Klarheit ist die höchste Form der Führung."Deutschland im Wandel - Digitalisierung als Wegbereiter für einen sicheren WohlstandGeschäftsführer von Cisco Deutschland, Uwe Peter, analysierte "Deutschland im Wandel - Digitalisierung als Wegbereiter für einen sicheren Wohlstand". Seiner Meinung nach sind für eine erfolgreiche Transformation in Deutschland vertrauenswürdige Partnerschaften essenziell, um die zunehmenden Cyberbedrohungen zu bekämpfen. Zugleich ist es unerlässlich, Organisationen und Unternehmen durch Automatisierung widerstandsfähiger zu machen und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Peter ging darauf ein, wie trotz Fachkräftemangels und mithilfe von neuartigen Technologie-Lösungen, ein erfolgreicher Weg gelingen kann. Für Peter ist die Geschwindigkeit entscheidend in diesem Wettrennen und es bedarf vor allem auch guter Partnerschaften, wie einer mit NTS Deutschland."Wo geht's hier zum Glück"Maike van den Boom, frisch aus Stockholm angereist, hat es sich zum Ziel gesetzt, die "Deutschen glücklicher zu machen". Als Glücksforscherin in Deutschland, Skandinavien-Kennerin und Wahlschwedin beschreibt sie sich selbst als leidenschaftlich neugierig und warf mit dem Publikum gemeinsam einen Blick auf die Länder, in denen die Menschen bereits glücklicher leben. "Don't think in a box - schaut, dass ihr gar nicht erst in eine Box hineinkommt", empfiehlt die Glücksforscherin. Maike stellt außerdem die Art und Weise, wie wir in unserer Kultur miteinander umgehen, in Frage: "Glück ist ein wenig Freude und ein wenig Schmerz. Seid ihr eigentlich bereit für's Glück?"Der kriminalpsychologische AnsatzThomas Müller ist Kriminalpsychologe, Fallanalytiker und Autor. Seine Mission: Täter:innen verstehen und dadurch zukünftige Verbrechen besser und schneller aufklären. Müller befasst sich insbesondere mit der Analyse von Serienmördern, deren Persönlichkeitsmerkmale er in Fortbildungen mit Kriminalpsychologen und Tatortspezialisten erörtert. Wenn es darum geht, die menschliche Psyche zu entschlüsseln, sagt Müller: "Der größte Feind, den wir alle haben, ist das eigene Ego." Als Kriminalpsychologe interessiere ihn nicht das "Wer", nur das "Warum". Auch das Thema Angst "Wie gehe ich mit eigenen, persönlichen Ängsten um?" stand im Fokus seiner Ausführungen. Müller erklärte, wie man mit Ängsten umgehen kann, sich im Perspektivenwechsel übt und mit dem Verständnis über die Angst, seine Furcht überwinden kann.The next level of digital transformation: Humans 2.0Patrick Kramer schloss die NTS Inspiration mit seinem Vortrag "The next level of digital transformation: Humans 2.0" ab und ging unter anderem auf das Thema Biohacking ein. Anhand verschiedener Beispiele erörterte er den Einsatz von Wearables, Geräten und Implantaten in unterschiedlichen Bereichen. In der Medizin beispielsweise gingen seine Erkenntnisse im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut. Kramer, der Implantate als ein "Upgrade" sieht, dazu: "Wir haben eine Technik, die so praktisch ist, doch so voller Vorurteile."Produktwissen To-GoZwischen den Slots nutzten viele Gäste die Möglichkeit, sich mit Top-Engineers von NTS und Cisco auszutauschen. An zahlreichen Infoständen standen diese Rede und Antwort zu Themen wie IT-Security, Network, oder Data Center. Fragen, wie "Sind Sie sicher, dass Ihr Backup cyber-sicher ist?" oder "Sind Ihr Unternehmen oder Ihre Plattform bereit für AI?" konnten gezielt von den Expert:innen vor Ort behandelt werden.Über NTS DeutschlandSeit der Gründung im Jahr 2017 wächst das NTS-Deutschland-Team kontinuierlich. Im vergangenen Jahr stießen die jüngsten Standorte Heidelberg und Regensburg zu Friedrichshafen, Rosenheim, Leipzig, Augsburg und Reutlingen dazu. "Wir können dank unseres großartigen Teams und unserer starken Partnerschaften auf erfolgreiche Jahre zurückblicken", sagt Jürgen Tabojer, Managing Director Deutschland bei NTS. "Der Grund für die Expansion ist, so nah wie möglich am Kunden zu sein, um den bestmöglichen Service zu gewährleisten und dem unternehmensweiten Motto "Relax, We Care" nachzukommen."Über NTSRELAX, WE CARE: Mit dieser Motivation gestaltet, installiert und betreut NTS Lösungen im digitalen Raum. Gemeinsam mit renommierten High-End-Herstellern werden IT-Lösungen mit verlässlichen Super Services für die Bereiche Network, Security, Collaboration, Cloud und Data Center angeboten.Die NTS Netzwerk Telekom Service AG, mit Hauptsitz in Graz/Österreich, wurde im Jahre 1995 von den Eigentümern Alexander Albler und Hermann Koller gegründet. Derzeit sind rund 790 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den 22 Standorten beschäftigt. Neben Niederlassungen in Österreich, Deutschland und Italien gibt es auch Standorte in Tschechien, Bosnien und Herzegowina, der Schweiz, China, Australien und in den USA. Der Konzernumsatz für das Jahr 2023 lag bei 341 Mio. Euro.