Posiflex Technology Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Point-of-Sale (POS)-Systemen und Online-to-Offline (O2O)-Lösungen und freut sich, seine neueste Flaggschiff-POS-Terminal-Serie Mozart BT vorzustellen. Die Mozart BT Serie stellt schöne modulare Monitorsysteme vor, die leistungsstarke Rechenleistung, das neueste Betriebssystem und benutzerfreundliches ergonomisches Design integrieren. Die Serie zeichnet sich durch einen hohen Grad an Modularität in der Konstruktion und ein elegantes Erscheinungsbild aus. Sie verbirgt alle Kabel und Anschlüsse, integriert den Drucker perfekt und bietet ein Gefühl von Raumersparnis und Ästhetik, das die Markenidentität von Posiflex unterstreicht. Die kleine und saubere Grundfläche der Mozart BT Serie ermöglicht die nahtlose Integration in verschiedene kommerzielle Bereiche wie Modeboutiquen, Gastgewerbe, Convenience-Stores, Lebensmittel- und Getränkeläden oder multifunktionale Schaufensterfronten. Das vielseitig einsetzbare Gerät ist eine ideale Lösung für Geschäfte, die ein zusätzliches Display auf der Ladentheke für die Wiedergabe von Werbung benötigen, und bietet eine elegante, schöne und nützliche POS-Terminal-Lösung.

Ein harmonisches Werk von papierdünner Eleganz

Die Mozart BT Serie von Posiflex strebt danach, alle strukturellen, funktionalen und ästhetischen Elemente in einer nahtlosen Harmonie zu vereinen, die an eine Symphoniekomposition erinnert. Nach dem Designprinzip "weniger ist mehr" reduzieren das dünnere Display, der Host und der Standfuß zusammen mit den schmaleren Monitorrahmen nicht nur die Größe und das Gewicht des Systems, sondern erhöhen auch seine Funktionalität. Jede Kurve und jeder Winkel wurde sorgfältig ausgearbeitet, um ein Gefühl von Eleganz zu vermitteln. Integrierte und verdeckte Designs sorgen für den Verzicht auf freiliegende Kabel und Anschlüsse und damit für eine saubere und aufgeräumte Ästhetik. Das Gesamtergebnis ist ein schlankes, harmonisches und elegantes Meisterwerk.

Ripple Markenidentität

Das Ripple-Symbol auf der Starttaste und dem Thermodrucker vermittelt ein Gefühl von Markenidentität und symbolisiert die anhaltende Vitalität und das kontinuierliche Streben nach Innovation und Anwendernutzen. Das Burgunderrot an den Seiten des Standfußes suggeriert unaufdringlichen Luxus und den tiefen, vollen Geschmack, den man mit Rotwein verbindet.

Brillante Modularität

Modulares Design war schon immer der Höhepunkt der Innovation bei Posiflex-Produkten, und die Mozart BT Serie hat die Modularität auf ein neues Niveau gehoben. Jede Hauptkomponente, von den Displays bis zum Host und dem Thermodrucker, ist unabhängig, was eine einfache Installation, den Ausbau für Reparaturen und Wartung erleichtert, und fügt sich dennoch nahtlos in Funktion und Struktur ein, wenn es in das System eingebaut wird. Der Thermodrucker ist geschickt in den Ständer integriert und wird so zu einem integralen Bestandteil der POS-Terminal-Basis. Alternativ kann er auch unabhängig funktionieren, was ein Design darstellt, das sowohl den Platz als auch die Funktionalität auf geniale Weise optimiert.

Benutzerfreundliches, ergonomisches Design

Die POS-Terminals der Mozart BT Serie verfügen über ein ergonomisches Design zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit. Die schmalen Einfassungen der Displays beeinträchtigen die Sicht des Benutzers nur minimal und lenken die Aufmerksamkeit auf den Bildschirm. Die einstellbaren Winkel der Displays sind auf den Komfort und die dynamischen Bedürfnisse des Benutzers abgestimmt. Sowohl Haupt- als auch Nebenbildschirm können vertikal ausgerichtet werden, was dem aktuellen Markttrend entspricht. Darüber hinaus sind alle Peripheriegeräte aus Sicht des Benutzers auf gleicher Höhe positioniert, was den Komfort erhöht.

Hochmoderne Spezifikationen

Das POS-Terminal der Mozart BT Series zeichnet sich durch eine Vielzahl von beeindruckenden Eigenschaften aus. Es läuft auf den neuesten Betriebssystemen, einschließlich Android 13 mit EDLA-Zertifizierung (GMS) oder Windows 11 OS, das sowohl in x86- als auch in RISC-Varianten verfügbar ist. Das Terminal wird von einem aktuellen Intel-Prozessor der 13. Generation angetrieben, der eine erstklassige Leistung gewährleistet. Der Benutzer kann zwischen einem 15-Zoll- oder 15,6-Zoll-LCD-Display wählen, wobei der 15,6-Zoll-Hauptbildschirm mit oTP-Technologie (typisch 400 nits) für lebendige Farben und hohe Helligkeit ausgestattet ist. Darüber hinaus bietet das Terminal eine Vielzahl von Zubehör- und Anbringungsmöglichkeiten, darunter die 3-in-1-Seitenanbringung für RFID/MSR/FPU, iButton, 2D BCR (diskret/seitlich angebracht) und den abnehmbaren Drucker.

Die Kombination dieser Merkmale ergibt ein leistungsfähiges und vielseitiges elektronisches POS-System mit hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit und der Möglichkeit, die neuesten Anwendungen auszuführen, um die sich ändernden Anforderungen des Einzelhandels und des Gastgewerbes zu erfüllen.

Über die POSIFLEX Group

Die Posiflex Group ist eine weltweit führende kommerzielle AIoT-Plattform, die sich auf intelligente Online-to-Offline (O2O) und szenarien-definierte Embedded-Appliance-Lösungen stützt. Die aus drei Marken bestehende Posiflex Group besteht aus Posiflex als globaler Top-5-Marke im Bereich POS Kiosk, Portwell als Embedded Foundry für AIoT Edge Compute und KIOSK Information Systems (KIS) für gemanagte Self-Service-Automation mit der gemeinsamen Mission, optimierte Produktivität und überlegene Customer Journey in der vernetzten Welt zu ermöglichen.

