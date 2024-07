Detroit (ots/PRNewswire) -Benzinga, ein führendes Finanzmedienunternehmen, gab heute die Einführung seiner Telefonkonferenz-Transkript-APIbekannt, einer Lösung, die einen nahtlosen Zugang zu umfassenden Echtzeit-Transkripten und Zusammenfassungen von Telefonkonferenzen ermöglicht. Dieses neue Angebot ermöglicht Anlegern, Finanzanalysten und Entwicklern den mühelosen Zugriff und die Nutzung wichtiger Ertrags- und Unternehmensinformationen und unterstützt damit die Mission von Benzinga, Finanzinformationen leichter konsumierbar zu machen.Das Ziel von Benzinga war es schon immer, Anlegern den Zugang zu Finanzinformationen zu ermöglichen, diese zu analysieren und darauf zu reagieren. Die API für Telefonkonferenz-Transkripte ermöglicht es jedem, unabhängig von seinen technischen Kenntnissen, mit Leichtigkeit tiefe Einblicke in diese Telefonkonferenzen zu gewinnen.Von Privatanlegern über professionelle Analysten bis hin zu Entwicklern von Finanz-Apps - jeder profitiert von einem optimierten Zugang zu den Aussagen von Unternehmensleitern zu den jüngsten Quartalsergebnissen. Ganz gleich, ob die Nutzer detaillierte Marktanalysen durchführen, Handelsalgorithmen entwickeln oder sich einfach nur über die neuesten Markttrends informieren wollen, sie benötigen zuverlässige Informationen in Echtzeit. Da sich die Finanzlandschaft ständig weiterentwickelt, besteht ein wachsender Bedarf an robusten, benutzerfreundlichen Tools, die eine schnelle und präzise Entscheidungsfindung ermöglichen.Aiden Harris, Data Scientist bei Benzinga, äußerte sich begeistert über den Start: "Jeder braucht genaue und aktuelle Daten, um fundierte Entscheidungen zu treffen, und es ist unsere Aufgabe, jedem den mühelosen Zugang zu diesen Informationen zu ermöglichen. Unser Team hat unermüdlich daran gearbeitet, dass die API robust, zuverlässig und benutzerfreundlich ist. Wir sind gespannt auf die positiven Auswirkungen der API, die die Nutzung von Telefonkonferenzen erleichtern wird."Echtzeit-Transkripte sind für viele Anwendungen von entscheidender Bedeutung, da sie unmittelbaren Zugang zu gesprochenen Inhalten bieten und zeitnahe Analysen und Erkenntnisse ermöglichen. Diese Unmittelbarkeit ermöglicht es Modellen der natürlichen Sprachverarbeitung (NLP), Daten zu verarbeiten und zu interpretieren, während sie generiert werden, was Anwendungen wie Stimmungsanalyse, Schlagwortextraktion und automatische Zusammenfassungen erleichtert. Diese Fähigkeiten sind für die Finanzmärkte von entscheidender Bedeutung, da eine schnelle Reaktion auf Informationen Handelsentscheidungen und Marktstrategien beeinflussen kann. Der Echtzeit-Zugriff stellt sicher, dass NLP-Tools die aktuellsten und relevantesten Erkenntnisse liefern und damit die Entscheidungsprozesse verbessern."Den Führungskräften eines Unternehmens bei Telefonkonferenzen zuzuhören, kann ermüdend sein. Gelegentlich liefern sie wertvolle Einblicke, aber diese Momente sind selten und werden oft durch Geschäftsjargon und geschickte Formulierungen verdeckt", sagt Thomas Cotter, Leiter der Datenprodukte bei Benzinga. "Die API für Telefonkonferenz-Transkripte ist nicht nur wegen der Transkription, sondern auch wegen der Zusammenfassung der Telefonkonferenz leistungsstark. Diese Zusammenfassungen sind sehr leicht verdaulich und können einen Einblick geben, ohne dass man die Notizen des gesamten Gesprächs lesen muss."Die Einführung der Telefonkonferenz-Transkript-API ist ein wichtiger Schritt in Benzingas Engagement für Innovation und Exzellenz bei der Bereitstellung von Finanzinformationen. Investoren, Finanzanalysten und Entwickler sind eingeladen, die Möglichkeiten der API zu erkunden und sich für einen kostenlosen Test zu registrieren.Wesentliche Merkmale- Umfassende Berichterstattung: Greifen Sie auf Echtzeit- und historische Finanzdaten zu, einschließlich Mitschriften von Gewinnmitteilungen öffentlicher Unternehmen weltweit.- Ausführliche Metadaten: Mit detaillierten Metadaten zu jeder Abschrift, einschließlich Unternehmensinformationen und Sprecheridentifikation, erhalten Sie wertvolle Informationen.- Erweiterte Suchfunktionen: Nutzen Sie die robusten Such- und Filteroptionen, um schnell und effizient bestimmte Abschriften und Finanzdaten zu finden.- Nahtlose Integration: Die Unterstützung mehrerer Datenformate wie JSON, XML und CSV gewährleistet eine einfache Integration in bestehende Systeme.- Echtzeit-Benachrichtigungen: Bleiben Sie auf dem Laufenden mit sofortigen Benachrichtigungen über neue Daten und Aktualisierungen über WebSocket oder API.Preise und Verfügbarkeit- Abonnement-Pläne: Wenden Sie sich an licensing@benzinga.com, um detaillierte Informationen zu den Tarifen, einschließlich der Preise für Premium-Funktionen, zu erhalten.- Zugang: Ingest über API unter www.benzinga.com/apis oder nutzen Sie die Integration mit www.pro.benzinga.com.- Flexible Lösungen: Es sind Unternehmens- und Startup-Pläne verfügbar, die umfassende Lösungen für große und kleine Unternehmen bieten.Für weitere Informationen über Finanznachrichten und Daten-APIs oder um eine Demo zu planen, besuchen Sie bitte Benzinga APIs oder kontaktieren Sie uns unter licensing@benzinga.com.Informationen zu BenzingaBenzinga ist ein führendes Finanzmedium, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Finanzinformationen einfacher zu konsumieren. Benzinga wurde 2010 gegründet und bietet handlungsorientierte, marktbewegende Inhalte, die Anlegern helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Mit der Mission, Finanzinformationen zu demokratisieren, liefert Benzinga Nachrichten, Daten und Einblicke über verschiedene Plattformen und hilft so Millionen von Lesern, an den Finanzmärkten einen Schritt voraus zu sein.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2460554/Live_Conference_Call_Transcripts_API_Integration.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/benzinga-stellt-eine-live-telefonkonferenz-transkript-api-vor-um-die-zuganglichkeit-von-gewinninformationen-zu-verbessern-302196777.htmlPressekontakt:Lukas Jacobi,248-207-0141Original-Content von: Benzinga, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171924/5823378