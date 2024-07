Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Angesichts der restriktiven Geldpolitik und der Rolle der US-Notenbank FED als "Risikomanager" haben im Gefolge der schwachen US-Inflationsdaten vom vergangenen Donnerstag die Zinssenkungserwartungen deutlich zugenommen, so die Analysten der DekaBank.Inzwischen würden für die USA eine volle Zinssenkung für September und insgesamt etwa 60 Basispunkte an Zinssenkungen bis Jahresende eingepreist. Während in diesem Umfeld Marktteilnehmer temporäre Korrekturen bei kurzen und mittleren Laufzeiten recht schnell wieder als Kaufgelegenheit wahrnehmen dürften, laste die politisch verursachte Unsicherheit auf langen Laufzeiten, und die Kurve dürfte sich zwischen zwei und zehn Jahren eher etwas versteilen. US-Treasuries würden auf Basis des Bloomberg US Treasury TR Index im laufenden Jahr nun erstmals seit Anfang Februar wieder im Plus notieren. (15.07.2024/alc/a/a) ...

